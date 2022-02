Peacemaker rinnovata per una seconda stagione!

News Serie TV

James Gunn scriverà e dirigerà tutti i nuovi episodi della serie DC.

Le avventure di Peacemaker in tv sono solo all'inizio. Dopo l'ottimo riscontro di pubblico e critica, a poche ore dal finale di stagione, HBO Max ha rallegrato i fan della DC con la notizia del rinnovo della serie con John Cena, la prima del DC Extended Universe (DCEU), per un secondo ciclo di episodi, con James Gunn riconfermato alla regia e alle sceneggiature.

"Creare Peacemaker è stato uno dei veri momenti salienti della mia vita, sia professionale che non, con John Cena e l'incredibile team creativo che mi circonda, così come i nostri partner di HBO Max", ha dichiarato Gunn in un comunicato. "Avere qualcosa che tutti amiamo, a sua volta così tanto amata dal pubblico, è stata un'esperienza meravigliosa. Non vedo l'ora che le persone vedano dove andrà il Team Peacemaker nella seconda stagione!".

Peacemaker e... oltre?

Ambientata dopo gli eventi di The Suicide Squad: Missione Suicida, film scritto e diretto da Gunn, Peacemaker segue l'omonimo killer sciovinista che crede nella pace a ogni costo dopo essere sopravvissuto allo scontro con Bloodsport, quando è costretto a unirsi a una misteriosa squadra speciale della A.R.G.U.S. con lo scopo di identificare ed eliminare la minaccia catastrofica di creature parassite simili a farfalle in forma umana negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Nella serie recitano anche Danielle Brooks (Orange Is the New Black), Chukwudi Iwuji (Designated Survivor), Steve Agee (Superstore), Freddie Stroma (UnREAL) e Robert Patrick (Scorpion).

Nelle scorse settimane, all'indomani del successo di Peacemaker, Gunn aveva condiviso con la stampa la notizia di essere al lavoro con HBO Max allo sviluppo di un secondo spin-off di The Suicide Squad: Missione Suicida, "un'altra serie tv che è collegata a quell'universo" aveva detto, costruita attorno a uno degli altri personaggi del film.

