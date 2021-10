Peacemaker: In anteprima una clip della serie tv spin-off di Suicide Squad

News Serie TV

L'action comedy sarà disponibile in streaming su HBO Max da gennaio 2022.

In occasione del suo lancio in Europa (ma non in Italia), il servizio streaming HBO Max ha diffuso una consistente anteprima di Peacemaker, la serie tv spin-off del recente film della DC The Suicide Squad: Missione Suicida nella quale John Cena riprende l'omonimo, controverso ruolo interpretato sul grande schermo.

La trama e il cast di Peacemaker

Creata, scritta e diretta dal regista e sceneggiatore del film James Gunn, Peacemaker, prima serie tv del DC Extended Universe (DCEU), è una comedy d'azione lunga otto episodi nella quale "qualcosa di catastrofico che sta per abbattersi sul pianeta" rimette insieme Christopher Smith/Peacemaker, Emilia Hartcourt (Jennifer Holland) e John Economos (Steve Agee), ai quali si uniscono tre nuovi personaggi: Clemson Murn (Chukwudi Iwuji, Designated Survivor), Adrian Chase/Vigilante (Freddie Stroma, Bridgerton) e Adebayo (Danielle Brooks, Orange Is the New Black). Lo scopo principale della serie è raccontare le origini dell'antieroe protagonista, "un uomo che crede nella pace a ogni costo, indipendentemente da quante persone dovrà uccidere per ottenerla", che nella scena post-crediti di chiusura del film - attenzione alle anticipazioni - si era scoperto essere sopravvissuto allo scontro con Bloodsport e ora necessario alla ARGUS per salvare il mondo.

In Peacemaker recitano anche Robert Patrick (Scorpion) nel ruolo di Auggie, il papà di Chris, e Nhut Le del supereroe Judomaster. La serie debutterà su HBO Max a gennaio e in Italia potrebbe o non potrebbe far parte della prossima offerta di Sky e NOW, come sembrerebbe suggerire la recente acquisizione del remake di Gossip Girl, un'altra serie originale della piattaforma.