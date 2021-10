Peacemaker: Il teaser trailer ufficiale della serie tv spin-off di Suicide Squad

News Serie TV

L'action comedy debutterà in streaming negli Stati Uniti, su HBO Max, il 13 gennaio.

Peacemaker avrà un gran bel da fare nell'omonima serie tv spin-off del film DC The Suicide Squad: Missione Suicida. In occasione dell'evento virtuale DC FanDome, è stato diffuso il teaser trailer ufficiale della action comedy dedicata al controverso supereroe interpretato da John Cena e svelata la data di uscita - il 13 gennaio 2022 - negli Stati Uniti, sul servizio di video in streaming HBO Max.

La trama e il cast di Peacemaker

Creata, scritta e diretta dal regista e sceneggiatore del film James Gunn, Peacemaker racconta in 8 episodi le avventure di Peacemaker il quale - attenzione alle anticipazioni - alla fine di The Suicide Squad: Missione Suicida era sopravvissuto allo scontro con Bloodsport e ora viene reclutato per uccidere alcune persone "molto cattive". John Cena riprende il ruolo del supereroe descritto come "un uomo che crede nella pace a ogni costo, indipendentemente da quante persone dovrà uccidere per ottenerla". Quando qualcosa di catastrofico sta per abbattersi sul pianeta, Peacemaker si unisce a una squadra che comprende l'agente dell'ARGUS Emilia Hartcourt (Jennifer Holland) e John Economos (Steve Agee), oltre ai nuovi personaggi Clemson Murn (Chukwudi Iwuji, Designated Survivor) e Adebayo (Danielle Brooks, Orange Is the New Black).

Nel cast ci sono anche Robert Patrick (Scoprion) nel ruolo del padre di Christopher Smith/Peacemaker Auggie, Freddie Stroma (Bridgerton) in quello di Adrian Chase/Vigilante e Nhut Le (Kroll Show) in quello di Judomaster. Come gran parte delle produzioni destinate a HBO Max negli Stati Uniti, in Italia la serie potrebbe arrivare su Sky e in streaming su NOW prossimamente.