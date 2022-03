Paul Wesley sarà un giovane Capitano Kirk in Star Trek: Strange New Worlds

News Serie TV

La star di The Vampire Diaries nei panni dell'iconico personaggio interpretato nell'originale Star Trek da William Shatner.

Dopo Spock, lo Star Trek Universe dà una "rinfrescata" a un altro iconico personaggio del franchise di fantascienza. Una foto diffusa nelle scorse ore da Paramount+ mostra il veterano di The Vampire Diaries Paul Wesley nei panni del Capitano James T. Kirk nella nuova serie Star Trek: Strange New Worlds. L'attore 39enne, reduce sullo stesso servizio streaming dalla breve esperienza di Tell Me a Story, prende il posto del 90enne William Shatner, interprete di Kirk nella serie degli anni '70 e in diversi film, mentre Chris Pine ne ha indossato l'uniforme nelle pellicole più recenti.

"Paul è un attore affermato, una presenza incredibile e un'aggiunta chiave alla serie", hanno affermato il produttore esecutivo Alex Kurtzman e gli showrunner Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers in un comunicato congiunto. "Come tutti noi, è un fan di Star Trek da sempre e siamo entusiasti della sua interpretazione di questo ruolo iconico".

La trama di Star Trek: Strange New Worlds

In streaming negli Stati Uniti dal 5 maggio e già rinnovata da Paramount+ per una seconda stagione, Star Trek: Strange New Worlds è ambientata diversi anni prima della serie classica e, quindi, prima che il Capitano Kirk salisse a bordo della U.S.S. Enterprise. La storia segue Christopher Pike, Spock e Numero Uno (già interpretati da Anson Mount, Ethan Peck e Rebecca Romijn nella stagione 2 di Star Trek: Discovery) mentre esplorano nuovi mondi in giro per la galassia. Qui di seguito il nuovo trailer diffuso nei giorni scorsi.