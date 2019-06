Patrick J. Adams tornerà nell'ultima stagione di Suits

È ufficiale: Patrick J. Adams tornerà a indossare gli eleganti abiti di Mike Ross in Suits. L'attore 37enne, che solo poche ore prima aveva firmato per interpretare uno dei ruoli principali nella nuova serie di National Geographic The Right Stuff, riprenderà il ruolo che più di tutti lo ha reso una celebrità, in un episodio della nona e ultima stagione del legal drama di USA.

Adams apparirà nella quinta ora, quindi a metà del ciclo conclusivo, quando Mike si ritroverà coinvolto in una causa contro Harvey e Samantha (Gabriel Macht e Katherine Heigl), come rivelato dall'ideatore Aaron Korsh a Deadline. "Quando torna, lui non sa esattamente che Samantha ne è coinvolta, ma sa che Harvey lo è... Ci saranno un po' di scene divertenti e altre emozionanti con Mike e la vecchia combriccola, [anche se] interagirà soprattutto con Harvey e Samantha".

"Non potrei essere più felice di far parte del capitolo conclusivo di Suits" ha dichiarato Adams, il quale aveva lasciato il cast al termine della stagione 7 insieme con l'ora Duchessa Meghan Markle, quando Mike e Rachel si erano sposati e avevano deciso di lasciare New York per gestire un proprio studio a Seattle. "Mi manca la mia famiglia televisiva e non vedo l'ora di scoprire che tipo di guai Mike Ross può creare allo studio per l'ultima volta".

Premesso che le possibilità di rivedere anche Markle sono "prossime allo zero", come confermato da Korsh, in Italia Suits andrà in onda con i restanti episodi inediti dell'ottava stagione dal 21 giugno su Premium Stories. Ricordiamo che il canale è ora disponibile unicamente sul servizio di video in streaming Infinity e sulla piattaforma satellitare Sky.