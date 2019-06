Patrick J. Adams sarà un astronauta in The Right Stuff di Leonardo DiCaprio

Il bello e bravo Patrick J. Adams ha trovato il ruolo che lo riporterà in tv da protagonista dopo l'addio a Suits. L'attore 37enne si è unito al cast di The Right Stuff, prossima serie di National Geographic basata sul libro di successo di Tom Wolfe La stoffa giusta, con il premio Oscar Leonardo DiCaprio coinvolto come produttore esecutivo.

Al culmine della Guerra Fredda, per combattere un sentimento comune di paura e scoramento, il governo degli Stati Uniti d'America concepisce il Programma Mercury della NASA, il primo a prevedere missioni spaziali con equipaggio. Questo scatena una corsa allo spazio con i sovietici, rendendo immediatamente delle celebrità una manciata di piloti collaudatori assetati di adrenalina. Questi uomini, conosciuti come i 7 del Mercury, diventano così degli eroi nazionali molto prima di compiere una qualche azione eroica.

Adams interpreterà uno di loro, il tenente colonnello John Glenn Jr., diventato famoso come il primo americano a orbitare attorno alla Terra nel 1962. Mentre segue il duro addestramento nel Deserto del Mojave, Glenn si trova a competere con i suoi stessi colleghi - principalmente l'arci-rivale Alan Bartlett Shepard Jr. - per diventare il primo essere umano a raggiungere lo spazio.