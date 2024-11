Paris Has Fallen: ecco il trailer ufficiale della serie spin off dei film con Gerard Butler

News Serie TV

La serie cinematografica di Attacco al potere (nota in originale come Has Fallen) si espande nei territori della serialità televisiva. Ecco il trailer e la trama di Paris Has Fallen.

Il primo è stato Attacco al potere (Olympus has Fallen), il film che immaginava come Mike Banning, ex agente della scorta presidenziale caduto in disgrazia, interpretato da Gerard Butler, si riscattava e salvava le sorti del mondo quando salvava il Presidente degli Stati Uniti finito ostaggio di terroristi nord coreani.

Poi ci sono stati Attacco al potere 2 (London Has Fallen) e Attacco al potere 3 (Angel Has Fallen), sempre con protagonista il Banning di Butler, e pare che in arrivo ci sia ancora un altro film. Prima dell'arrivo del quarto capitolo, però, ecco che la serie di Attacco al potere, nota in inglese come "Has Fallen" si allargherà nei territori appartenenti alla serialità televisiva: è in arrivo infatti Paris Has Fallen, sorta di spin off ambientato - ovviamente - nella capitale francese.

Prodotta da Canal+ e creata da Howard Overman, la serie è composta da 8 episodi, che raccontano questa trama:

Quando un gruppo di terroristi attacca un evento di alto profilo con il Ministro della Difesa francese come obiettivo, l'agente di scorta Vincent Taleb si ritrova a lavorare con l'agente dell'MI6 Zara Taylor per risolvere la situazione. Ma quando gli eventi prendono una piega oscura, Vincent e Zara si rendono conto che il piano non si limita a prendere di mira un solo politico. Riuscirà questa improbabile coppia a impedire che Parigi cada in mano a un uomo deciso a vendicarsi?

Nei panni dell'agente francese troviamo Tewfik Jallab, che ha preso il posto della prima scelta Mathieu Kassovitz, mentre in quelli dell'inglese Zara c'è Ritu Arya, che abbiamo avuto modo di vedere all'opera in film come Polite Society e Barbie e nella serie The Umbrella Academy. Completano il cast Sean Harris, Emmanuelle Bercot, Nagisa Morimoto, Ana Ularu e diversi altri attori.

Ecco il trailer ufficiale di Paris Has Fallen, che debutta negli USA su Hulu il 6 dicembre e che quindi potremmo vedere presto in streaming su Disney+.