Paramount+ promuove Halo con un gigantesco QR code nei cieli di Austin

La serie di fantascienza basata sul popolare videogame debutterà in Italia su Sky e NOW il 28 marzo.

Per la serie "Campagne pubblicitarie assurde e dove trovarle", nel corso del fine settimana, durante il festival South by Southwest di Austin, Paramount+ ha attirato l'attenzione lasciando che un inquietante sciame di luci viola, in realtà 400 droni, si ammassassero nei cieli della metropoli texana per formare un gigantesco QR code. Una distopica ma impressionante trovata per promuovere l'imminente nuova serie di fantascienza del servizio streaming Halo, basata sul popolare videogame Xbox su un guerriero che combatte un'invasione alinea. L'immagine, larga quanto due campi da football e alta quasi quanto la Statua della Libertà, collegava a un nuovo trailer della serie, che riproponiamo in calce.

QR Code Made by Drones That You Can Scan 🤯 pic.twitter.com/rlPZwG6JUw — dennis hegstad 🤠 (@dennishegstad) March 14, 2022

La trama e il cast di Halo

In programmazione dal 24 marzo, In Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW dal 28, Halo è ambientata nel 26° secolo e segue Master Chief (interpretato dall'ex star di American Gods Pablo Schreiber), l'unica speranza di salvezza per una civiltà spinta sull'orlo della distruzione dai Covenant, un'inarrestabile alleanza di svariate razze aliene impegnata nell'annientamento dell'umanità. La serie prende il nome dalle armi di distruzione di massa create molto tempo fa, che i Covenant stanno cercando di trovare e usare contro l'uomo. La missione di Master Chief è rintracciare l'Halo per vincere la guerra.

Il resto del cast include Jen Taylor nel ruolo di Cortana, la più avanzata intelligenza artificiale della storia umana e, potenzialmente, la chiave per la sopravvivenza della razza; Natascha McElhone (Californication) della Dott.ssa Catherine Halsey, la brillante e imperscrutabile creatrice dei supersoldati Spartan, di cui Master Chief, anche conosciuto come Spartan-117, è il massimo rappresentante, il più potente; Bokeem Woodbine (Fargo) di Soren-066, un supersoldato moralmente complesso e ai margini della civiltà umana il cui destino lo metterà contro i suoi ex padroni militari e il suo vecchio amico Master Chief; Shabana Azmi dell'ammiraglio Margaret Parangosky; Bentley Kalu (Avengers: Age of Ultron) di Vannak-134, un supersoldato ciberneticamente potenziato che è stato arruolato durante l'infanzia e funge da sostituto de facto di Master Chief; Natasha Culzac (Cursed) di Riz-028, un altro supersoldato ciberneticamente migliorato descritto come una letale macchina da guerra; Kate Kennedy (Catastrophe) di Kai-125, un nuovo superpersoldato coraggioso, curioso e letale; Yerin Ha di Kwan Ha, una scaltra e audace sedicenne delle Colonie Esterne che incontra Master Chief in un momento fatidico per entrambi; Charlie Murphy (Peaky Blinders) di Makee, un membro umano dei Covenant che si oppone alla sua stessa razza; Danny Sapani (Penny Dreadful) del capitano Jacob Keyes, comandante dell'UNSC (United Nations Space Command) e confidente di Master Chief; e Olive Gray (EastEnders) di Miranda Keyes, una ufficiale dell'UNSC e la figlia di Jacob.