Paramount+, le Serie TV in streaming a luglio 2023

Sulla piattaforma streaming arrivano gli spy thriller Operazione Speciale: Lioness e Ghosts of Beirut e il crime drama neo western Joe Pickett.

Luglio mese di star su Paramount+. Lo spy thriller Operazione Speciale: Lioness, ultima creazione dell'affermato ideatore di Yellowstone, Mayor of Kingstown e Tulsa King Taylor Sheridan, segue il premio Oscar Nicole Kidman nei panni del supervisore di un programma della CIA che, nella guerra contro le minacce terroristiche che vogliono un altro 11 settembre per l'America, ha lo scopo di individuare le mogli e le figlie degli obiettivi di alto valore, infiltrare un agente sotto copertura nella loro cerchia e uccidere l'obiettivo. Un'operazione che richiede coraggio e sangue freddo e per la quale Cruz Manuelos, una giovane Marine reclutata per distruggere un'organizzazione dall'interno, non si sente pronta. Nel cast anche Zoe Saldaña e il premio Oscar Morgan Freeman. È uno spy thriller anche Ghosts of Beirut, con Dermot Mulroney, che in quattro episodi ripercorre la storia vera della caccia a Imad Mughniyeh, un fantomatico terrorista libanese sfuggito alla CIA e al Mossad per due decenni tra gli anni '80 e '90, e morto nell'esplosione di una bomba a Damasco nel febbraio del 2008.

Arriva poi in Italia Joe Pickett, il crime drama neo western basato sull'omonimo personaggio creato dallo scrittore C.J. Box. Interpretato da Michael Dorman, Joe Pickett è un guardiacaccia che si muove nel mutevole clima politico e socio-economico di una piccola città rurale del Wyoming con la sua famiglia. Circondato da una ricca storia e da una vasta fauna selvatica, questo luogo nasconde decenni di complotti e segreti che devono essere scoperti. Il poliziesco tedesco Una linea sottile, invece, ruota attorno a due sorelle gemelle "hacktiviste", inseparabili nella loro missione di denunciare le malefatte ambientali con ogni mezzo necessario. Quando però il loro hacking di un server governativo porta a un raid della polizia e Anna viene catturata, Benni si dà alla clandestinità, offrendo le proprie capacità a un nuovo gruppo terroristico radicale. Le due sorelle si ritrovano così su fronti opposti, mettendole di fronte alla domanda di quale limite siano disposte a superare per qualcosa in cui credono.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Paramount+, le Serie TV in streaming a luglio 2023

Serie TV in prima visione

Una linea sottile , Stagione 1 (6 luglio)

, Stagione 1 (6 luglio) Evil , Stagione 3 (9 luglio)

, Stagione 3 (9 luglio) Beavis and Butt-Head , Stagione 10 (13 luglio)

, Stagione 10 (13 luglio) Spotlight , Stagione 6 (14 luglio)

, Stagione 6 (14 luglio) Joe Pickett , Stagione 1 (16 luglio)

, Stagione 1 (16 luglio) Operazione Speciale: Lioness , Stagione 1 (23 luglio, episodio settimanale)

, Stagione 1 (23 luglio, episodio settimanale) Ghosts of Beirut, Miniserie (27 luglio)

Docuserie e Intrattenimento

The Challenge: World Championship, Stagione 1 (5 luglio)

Per i più piccoli

Transformers: EarthSpark, Stagione 1 (29 luglio)

