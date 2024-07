Paramount+ cancella Halo dopo due stagioni

News Serie TV

La serie di fantascienza tratta dall'omonimo videogioco Xbox era tornata in tv a febbraio. Nel cast, tra gli altri, Pablo Schreiber.

Master Chief è stato tradito da quella stessa umanità che ha cercato coraggiosamente di salvare - da una sua parte, almeno. Paramount+ non ordinerà una terza stagione di Halo, la serie di fantascienza basata sul popolare videogioco omonimo sviluppato da Bungie Studios. La notizia della cancellazione arriva quattro mesi dopo il finale del secondo ciclo di episodi. Ma non tutto potrebbe essere perduto.

Halo cancellata: La serie potrebbe continuare altrove

"Siamo estremamente orgogliosi di questa serie ambiziosa e vorremmo ringraziare i nostri partner a Xbox, 343 Industries e Amblin Television, insieme allo showrunner e produttore esecutivo David Wiener, ai produttori esecutivi suoi colleghi, all'intero cast guidato da Pablo Schreiber nel ruolo di Master Chief e alla straordinaria troupe per tutto il lavoro eccezionale", si legge in una nota diffusa dal servizio streaming. "Auguriamo a tutti il meglio per il futuro".

Diverse fonti riportano che gli studi di produzione dietro la serie, con la benedizione di Paramount+, si stanno mobilitando nel tentativo di trovare ad Halo una nuova casa per la terza stagione. "Ringraziamo profondamente i milioni di fan che hanno reso la serie un successo globale e restiamo impegnati per ampliare l'universo di Halo in diversi modi in futuro", ha dichiarato 343 Industries in un comunicato. "Siamo grati ad Amblin e Paramount per la loro collaborazione nel portare il nostro vasto universo fantascientifico agli spettatori di tutto il mondo".