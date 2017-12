Pappa e ciccia: La prima foto del revival - Anteprima 2018

Uno degli appuntamenti televisivi più attesi del 2018, Roseanne, revival di 9 episodi della sitcom di culto degli Anni '90 in Italia conosciuta con il titolo Pappa e ciccia, si mostra in un primo scatto ufficiale pubblicato dal sito della rivista Entertainment Weekly, foto che ritrae tre dei protagonisti - Darlene e i genitori Annarosa e Dan, interpretati nuovamente da Sara Gilbert, Roseanne Barr e John Goodman.

"Vi emozionerete nel vedere nuovamente quel set" ha assicurato il produttore esecutivo Bruce Helford, che fu lo showrunner della serie originale tra il 1992 e il 1993. "Sarà un'esperienza molto speciale". Per quanto riguarda il nuovo status quo, sappiamo che ritroveremo Dan vivo e vegeto nonostante fosse morto d'infarto nell'ultima stagione di Pappa e ciccia. A proposito di questo, il co-produttore esecutivo Bruce Rasmussen ha detto: "La sfida più grande del primo episodio è stata capire come ricostituire ciascuno di loro e spiegare cosa hanno fatto negli ultimi 21 anni".

Tra le altre certezze, le rassicurazioni della Barr sul fatto che la serie continuerà a rappresentare la classe operaia americana. Annarosa e Dan saranno più affabili che mai: la coppia sarà nella sua stessa casa a Lanford, nell'Illinois, nel pieno dei suoi sessant'anni, intenta ancora a lottare per sbarcare il lunario, soprattutto ora che per casa gironzolano tre nipoti, i figli di Darlene e D.J. "Vogliamo che tutti vedano qualcosa che in realtà non esiste più in tv, una famiglia onesta", ha aggiunto Helford. "Queste persone sono molto al centro di quello che sta accendo nel paese oggigiorno".