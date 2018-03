Pappa e ciccia: Boom di ascolti per la prima del revival

La risposta sul futuro della tv potrebbe essere davvero nel suo passato? Ha esordito con numeri sbalorditivi il ritorno martedì su ABC di Roseanne, revival della popolare sitcom degli Anni '80 in Italia meglio conosciuta con il titolo Pappa e ciccia.

I primi due episodi della nuova serie - che riporta sullo schermo l'intero cast originario - hanno riunito 18,2 milioni di spettatori, con un rating nel target demografico 18-49 del 5.2. Non si tratta soltanto del miglior debutto della stagione, battendo la performance di Young Sheldon su CBS (17,2 milioni, 3.8), ma anche del miglior ascolto registrato da una comedy di qualsiasi network negli ultimi tre anni e mezzo. La serie ha battuto anche se stessa, o meglio, quelli che erano i suoi numeri quando andò in onda per l'ultima volta nel 1997; in quella fascia oraria del martedì ha regalato a ABC la sua miglior performance dal novembre del 2006 e dal novembre del 2009 rispettivamente; e ha avuto un impatto estremamente positivo sui numeri di Black-ish, che mai aveva riunito finora così tanti spettatori (8,7 milioni), mentre il rating (2.6) non era così alto dal novembre del 2014.

Per Channing Dungey, presidente di ABC Entertainment, il successo di Roseanne si spiega con la capacità di combinare il sentimento di nostalgia del pubblico con storie aggiornate ai nostri tempi, più precisamente con l'attuale clima politico. "I Conner sono una famiglia con la quale il pubblico era davvero ansioso di riconnettersi dopo tutto questo tempo e vedere come vanno le cose. È come dare il benvenuto a dei vecchi amici. Sicuramente la nostalgia ha inciso molto. Confidavamo in questo e ha dimostrato, dato l'attuale clima politico, che c'è fame per questo genere di argomenti. Pesiamo ad Annarosa (Roseanne Barr) e Jackie (Laurie Metcalf) nel primo episodio - ci sono molti salotti in tutto il paese dove avviene qualcosa di molto simile. L'opportunità che quel dibattito si svolga in un contesto comico è stato molto appezzato".