Paolo Sorrentino racconterà Enzo Ferrari in una serie di Apple TV+

News Serie TV

Il progetto sta coinvolgendo anche l'ideatore di Peaky Blinders Steven Knight e il regista Stefano Sollima.

Paolo Sorrentino è al lavoro su una nuova serie tv. Il regista e sceneggiatore premio Oscar sta collaborando con l'ideatore di Peaky Blinders Steven Knight e il regista Stefano Sollima (Gomorra: La serie) a Ferrari, drama biografico per il servizio streaming Apple TV+ basato sulla vita dell'imprenditore e pilota italiano Enzo Ferrari, fondatore della omonima casa automobilistica.

Ferrari: I dettagli della serie tv

Partendo dalla biografia di successo Ferrari Rex, scritta da Luca Dal Monte, la serie si concentrerà su un periodo lungo cinque anni della vita di Enzo, raccontando come quest'uomo titanico, complesso e poliedrico abbia dedicato il proprio genio alla missione di costruire l'auto da corsa più veloce della storia, in nome della passione. Ma, mentre il nome Enzo Ferrari diventava un vanto, un'aspirazione e infine una leggenda, tragedie e tormenti hanno colpito lui e la famiglia lungo la strada. Tra il 1956 e il 1961, profondamente ferito dalla tragica morte del figlio primogenito Dino e da quello che considerava un tradimento da parte del suo pilota di punta Juan Manuel Fangio, Enzo ha ricostruito da zero la sua squadra, selezionando cinque promettenti astri nascenti delle corse automobilistiche per inseguire la vittoria.

In tv apprezzato con The Young Pope e il sequel The New Pope, Sorrentino darà il suo contributo a Ferrari come produttore esecutivo. Knight, che ha creato la serie, ne scriverà le sceneggiature, mentre la regia sarà di Sollima. Il team di produzione include anche Lorenzo Mieli (L'amica geniale) e Nicola Giuliano, con i quali Sorrentino ha già lavorato nei film di sucesso È stata la mano di Dio e La grande bellezza rispettivamente.

Le dichiarazioni

"Sono felicissimo di raccontare una storia così evocativa su quest'uomo leggendario e sul suo brand iconico", ha dichiarato Knight in un comunicato. "La vita assolutamente straordinaria di Enzo Ferrari è stata definita un drammatico viaggio personale e professionale, e Ferrari sarà la celebrazione di un uomo incredibilmente complesso e affascinante". Sollima ha aggiunto: "Da italiano, sono onorato di poter raccontare la storia di Enzo Ferrari, un fulgido esempio di eccellenza italiana. Attraverso il suo rapporto con il Ferrari Spring Team, i cinque piloti che Enzo ha 'adottato' nella sua scuderia dopo la perdita del figlio primogenito, esploreremo le qualità uniche, il grande genio e l'ossessione oscura che hanno trasformato quest'uomo in una leggenda".