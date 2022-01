Pam & Tommy: Trailer italiano ufficiale e poster della miniserie sul primo sex tape virale della storia

News Serie TV

Gli otto episodi in streaming in Italia su Disney+ dal 2 febbraio.

L'amore ha avuto un prezzo altissimo per Pamela Anderson e Tommy Lee, come mostra il trailer ufficiale in italiano di Pam & Tommy, la nuova miniserie di Hulu - in Italia in streaming in contemporanea su Disney+ dal 2 febbraio - che ripercorre la storia vera della passionale relazione tra l'attrice e la rock star, soffermandosi sullo spiacevole episodio del loro filmino amatoriale a luci rosse trafugato da Rand Gauthier e diffuso online, di fatto il primo sex tape virale della storia.





La trama e il cast di Pam & Tommy

Scritta da Robert Siegel e D.V. DeVincentis, diretta da Craig Gillespie (Tonya) e interpretata da Lily James (Downton Abbey), Sebastian Stan (The Falcon and the Winter Soldier) e Seth Rogen (Non succede, ma se succede...), Pam & Tommy (di cui qui in basso potete vedere invece il teaser trailer italiano) riaccende i riflettori sulla vorticosa storia d'amore tra Anderson e Lee, e in particolare sulle circostanze e le conseguenze di quella volta in cui il video amatoriale di un loro rapporto sessuale fu rubato e trasformato da semplice curiosità, attraverso scambi clandestini di videocassette, a vero e proprio scandalo mondiale quando arrivò sul web nel 1997. La miniserie si propone come una rappresentazione tragicomica del calvario affrontato dalla coppia, dal primo incontro e attraverso lo scandalo.

Gauthier era un ex attore porno diventato un elettricista che, dopo essere stato licenziato da Lee e mai pagato per il suo lavoro, si vendicò rubando il contenuto della sua cassaforte - inclusa la famosa videocassetta. Nick Offerman (Parks and Recreation) lo affianca nei panni di Zio Miltie, l'impresario del porno con il quale lavorò per riprodurre il sex tape e venderlo online, una delle prime iniziative di questo tipo all'epoca. Il resto del cast include Taylor Schilling (Orange is the New Black), Andrew Dice Clay (Hap and Leonard), Pepi Sonuga (Famous in Love), Spencer Granese (Mayans M.C.) e Mozhan Marnò (The Blacklist).

Pam & Tommy: il Teaser Trailer Italiano della Serie

Pam & Tommy: Teaser Trailer ITA: Pam & Tommy: Teaser Trailer Italiano Ufficiale della miniserie tv - HD

