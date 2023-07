Painkiller: Il trailer ufficiale della miniserie di Netflix sul folle dramma dell'OxyContin

News Serie TV

Gli episodi della miniserie con Matthew Broderick saranno disponibili in streaming dal 10 agosto.

Il mondo, purtroppo, non cambierà mai: ci saranno sempre persone che soffriranno e altre che si approfitteranno di loro. Painkiller, la nuova miniserie di Netflix che esplora le origini e le conseguenze della crisi degli oppioidi causata in America dal farmaco OxyContin, si mostra nel trailer ufficiale insieme con i suoi protagonisti Matthew Broderick, Uzo Aduba e Taylor Kitsch, in attesa dell'uscita il 10 agosto.

Painkiller su Netflix: Una terribile storia vera, romanzata

Creata dal duo di Transparent Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster basandosi sul libro omonimo di Barry Meier e sull'articolo The Family That Built the Empire of Pain scritto da Patrick Radden Keefe per The New Yorker, Painkiller esplora in 6 episodi le origini di una crisi che in America è una delle principali cause di morte, concentrandosi sulla storia dei responsabili, delle vittime e dei cercatori di verità le cui vite sono state alterate per sempre dall'invenzione dell'OxyContin. Un esame dei misfatti, delle responsabilità e dei sistemi che hanno ripetutamente danneggiato e fallito con centinaia di migliaia di americani.

Con una storia già trattata dal vincitore di due Emmy Danny Strong nella miniserie Dopesick, Painkiller riporta all'attenzione del pubblico il folle dramma dell'OxyContin, un farmaco appartenente alla classe degli oppioidi, uno degli antidolorifici più diffusi al mondo nonché uno dei più utilizzati (e abusati) per le cure palliative nei casi di dolore cronico ed episodico. Un farmaco che, come tutti gli altri oppioidi, induce tolleranza e dipendenza.

Broderick interpreta Richard Sackler, rampollo della miliardaria famiglia che controlla la Purdue Pharma, la società farmaceutica statunitense produttrice del farmaco, della quale è dirigente senior. Aduba veste i panni di Edie, un'investigatrice coinvolta nel caso contro Purdue Pharma. Kitsch è invece Glen Kryger, un laborioso padre di famiglia e imprenditore la cui vita è sconvolta dopo un infortunio. Con loro anche Dina Shihabi (Tom Clancy's Jack Ryan), West Duchovny (Saint X), John Rothman (One Mississippi) e Tyler Ritter (Homecoming).