Pachinko: Data e prime foto dell'attesissima serie colossal di Apple TV+

Il drama epico si basa sul romanzo di successo omonimo scritto da Min Jin Lee.

Apple TV+ ha annunciato la data di debutto e diffuso le prime foto ufficiali di Pachinko, considerata una delle produzioni televisive più importanti di questo 2022, sicuramente tra le più attese. Basato sull'omonimo romanzo di successo della coreano-americana Min Jin Lee, girato in tre lingue (coreano, giapponese e inglese) e costato pare 130 milioni di dollari, tra le serie più dispendiose nella storia della televisione (basti pensare che per l'ultima stagione de Il Trono di Spade ce ne sono voluti 90), il drama di 8 episodi sarà disponibile in streaming, con un nuovo appuntamento ogni venerdì, dal 25 marzo.

Pachinko: La trama e il cast della serie tv

Scritta dallo sceneggiatore e produttore esecutivo di The Terror e Killing Eve Soo Hugh e diretta da Kogonada (Columbus) e Justin Chon (Gook), Pachinko racconta con un tono intimo le speranze e i sogni di una famiglia di immigrati coreani. La storia inizia con un amore proibito e cresce fino a diventare una saga epica ambientata tra Corea, Giappone e America, affrontando temi secolari come la guerra e la pace, l'amore e la perdita, il trionfo e la resa dei conti.

Lee Min-Ho interpreta Hansu, un outsider enigmatico e un commerciante legato alla criminalità organizzata il quale si imbarca in una relazione proibita con Sunja (Minha Kim, il premio Oscar Yuh-Jung Youn e Yu-Na Jeon) che avrà conseguenze di vasta portata. Lei è descritta come un'eroica, giovane donna determinata a forgiare il proprio destino in un paese difficile che non è il suo. Si aggiungono Jin Ha con il ruolo di Solomon, un ragazzo affascinante costretto a fare i conti con il passato della sua famiglia; Anna Sawai di Naomi, una donna in carriera alle prese con un mondo dominato dagli uomini dell'alta finanza; Soji Arai (Legacies) di Mosazu, un uomo di successo preoccupato per il futuro di suo figlio; e Kaho Minami di Etsuko, una donna vivace e indipendente che desidera ricongiungersi con la figlia lontana. Completano il cast Inji Jeong (interprete di Yangjin), Steve Sang-Hyun Noh (Isak), Junwoo Han (Yoseb), Jung Eun-Chae (Kyunghee) e Jimmi Simpson (Tom Andrews).

"Dicono ci siano progetti che arrivano e cambiano il nucleo stesso di chi sei come regista e come persona. Indubbiamente, Pachinko è quel progetto per me", ha dichiarato Soo Hugh in un comunicato. "Non solo questa è la storia dei miei antenati, è il mio tributo a loro - a tutti i 'Sunja' sepolti nel profondo dell'intera storia della nostra famiglia. È stato un onore incredibile dare vita a questa serie con questo cast e una troupe dedita e dotata".