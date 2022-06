P-Valley: In attesa della stagione 2 su STARZPLAY, una clip in anteprima esclusiva

News Serie TV

I nuovi episodi del sexy drama in streaming da domenica prossima, 3 luglio.

Manca solo una settimana al ritorno in tv, in Italia, del provocatorio drama nominato ai GLAAD Media Awards P-Valley. Da domenica 3 luglio, la seconda stagione sarà in programmazione sul servizio streaming STARZPLAY, con dieci episodi. Nell'attesa, ComingSoon.it Serie TV è in grado di mostrarvi in anteprima una clip di questo nuovo capitolo delle vite delle ragazze del Pynk, persino più difficile e precario del precedente dal momento che una pandemia rischia di mettere in serio pericolo gli affari e loro stesse; come sappiamo fin troppo bene.





P-Valley 2: Nuovi acquisti e tensioni

Per chi ancora non la conoscesse, P-Valley racconta la storia caleidoscopica del piccolo strip club di un'immaginaria cittadina nel profondo del delta del Mississippi, e dei personaggi che ne varcano la soglia. La seconda stagione mostrerà un Pynk completamente nuovo, che lotta per rimanere aperto durante l'emergenza sanitaria. Come se la situazione non fosse abbastanza tesa, nuovi acquisti rischiano di destabilizzare gli equilibri dentro e fuori i camerini, mentre la battaglia per il trono tra Autumn (Elarica Johnson) e Zio Clifford (Nicco Annan) raggiunge nuove vette.

Tra le novità e i volti nuovi della stagione 2 c'è anche la rapper vincitrice del Grammy Megan Thee Stallion. Appare in uno degli episodi come Tina Snow, un personaggio il cui nome rende omaggio al suo alter ego, nonché al titolo del suo secondo LP. Inoltre, Magan ha contribuito alla serie anche con una canzone originale, parte del racconto in un momento successivo.