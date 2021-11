Outlander: Una nuova foto in attesa della stagione 6

News Serie TV

Annunciata finalmente la data della sesta stagione: dal 6 marzo sull'americana Starz.

L'attesa per la stagione 6 di Outlander sta finalmente per esaurirsi. Circa due anni dopo la sua ultima volta in tv (anche di questo date la colpa alla pandemia), l'apprezzata serie storica con Caitriona Balfe e Sam Heughan basata sui romanzi di Diana Gabaldon (dei quali sarà pubblicata presto una nuova edizione in Italia) tornerà su Starz il prossimo 6 marzo. In occasione dell'annuncio della data, fatto dalla Gabaldon all'evento di lancio del nono libro della serie, Go Tell the Bees That I Am Gone, la rete americana ha diffuso anche una nuova foto del cast.

Outlander: La trama della stagione 6

Il nuovo ciclo di episodi riprende il racconto dal punto in cui si era interrotto nella primavera del 2020, con Claire (Balfe) che fugge da un incontro violento con Lionel Brown (Ned Dennehy) e fa ritorno a Fraser's Ridge con Jamie (Heughan), dove ora la coppia deve affrontare l'imminente Guerra d'indipendenza americana e capire cosa sia meglio per la sua famiglia.

Nel frattempo, la porta di Fraser's Ridge si apre alla famiglia Christie - Tom (Mark Lewis Jones, The Third Day) e i suoi due figli, Allan (Alexander Vlahos, Versailles) e Malva (Jessica Reynolds). Tom è un conoscente di Jamie dai tempi di Ardsmuir, ma questo non significa che la presenza della sua famiglia non sarà dirompente. "Il pubblico scoprirà velocemente da dove arriva tutta questa tensione", ha detto lo showrunner Matthew B. Roberts a Entertainment Weekly. Balfe ha aggiunto: "Non sono i tipici cattivi. Ci sono così tanti colpi di scena in questa storia. Sarà molto destabilizzante per Claire".

Per la produttrice esecutiva Maril Davis i Christie sono "in cerca di qualcosa, che sia salvezza, speranza o qualcos'altro. Non sono sicura che la troveranno. Jamie e Claire continuano a credere di essere al sicuro a Fraser's Ridge, ma nella sesta stagione ci chiederemo: 'Cosa fai quando la tua casa si rivolta contro di te?'".

Ricordiamo che in Italia tutti gli episodi precedenti di Outlander sono disponibili in streaming su NOW. La sesta e attesa prossimamente su Sky Serie e in streaming sempre su NOW.

