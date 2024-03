Outlander, Tobias Menzies tornerà nella stagione finale? La risposta dell'attore

News Serie TV

La serie tv basata sui romanzi di Diana Gabaldon si concluderà con l'ottava stagione.

Una spiacevole notizia per i fan di Outlander è una splendida notizia per i protagonisti della popolare serie tv prossima alla conclusione, Jamie e Claire Fraser. Tobias Menzies ha confermato a TVLine che non riprenderà i ruoli di Frank Randall e Jonathan 'Black Jack' Randall nell'ottava e ultima stagione.

Outlander 8: Tobias Menzies non ci sarà

"Cosa posso dire?" ha esordito Menzies, ridacchiando. "Sarebbe fantastico. [Ma] no, non mi vedrete!". E sebbene la notizia non dovrebbe essere un completo shock - sia Frank, il marito di Claire nella sua epoca, sia Black Jack, il sadico antenato di Frank che ha tormentato i Fraser in vari modi per anni, sono morti -, i fan speravano evidentemente in un saluto a un personaggio che è stato molto importante per la storia, eventualmente con qualche stratagemma creativo. Del resto, stiamo pur sempre parlando di una serie tv sui viaggi nel tempo.

Ma così non sarà, con grande delusione anche dei lettori dei romanzi di Diana Gabaldon dai quali Outlander è tratta. Infatti, nell'ottavo volume, Written in My Own Heart's Blood (in Italia pubblicato in due parti, Legami di sangue e Prigioniero di nessuno), Black Jack appare brevemente. Un "ritorno" che, a quanto pare, non è stato incluso nello show.

Prima dell'ottava e ultima stagione, Outlander tornerà in tv con la seconda parte della settima. Questo vuol dire che ben 18 episodi intratterranno ancora i fan prima dell'addio. E anche in quel caso, non sarà la fine di tutto. Starz ha ordinato Outlander: Blood of My Blood, uno spin-off prequel incentrato sui genitori di Jamie e Claire.