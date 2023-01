Outlander si concluderà con la stagione 8, ma arriva lo spin-off prequel Blood of My Blood

News Serie TV

L'annuncio precede l'arrivo in tv della settima stagione, previsto per quest'estate.

Il sole tramonterà su una delle storie d'amore più appassionanti dell'ultimo decennio. Starz ha annunciato che Outlander, la serie di successo basata sui romanzi fantasy/d'avventura della scrittrice statunitense Diana Gabaldon, è stata rinnovata per un'ottava e ultima stagione. Questa si comporrà di 10 episodi, sei in meno rispetto alla settimana attesa per quest'estate, e sarà preceduta o seguita da Outlander: Blood of My Blood, uno spin-off prequel incentrato sulla storia d'amore tra i genitori di Jamie Fraser, Ellen MacKenzie e Brian Fraser, serie in sviluppo dallo scorso agosto e ora ordinata ufficialmente.

Outlander, la stagione 8 sarà l'ultima: Le dichiarazioni

L'annuncio della conclusione di Outlander con la stagione 8 è accompagnato da un video, condiviso nelle pagine social della serie, che riassume gli ultimi otto anni di fandom e vede i protagonisti Caitriona Balfe e Sam Heughan, oltre agli altri membri del cast, commentare la notizia. "Per quasi un decennio Outlander ha conquistato il cuore del pubblico di tutto il mondo e siamo felici di portare l'epica storia d'amore di Claire e Jamie a una degna conclusione", ha dichiarato la presidente della programmazione originale di Starz Kathryn Busby in un comunicato. "Ma prima di chiudere questo capitolo c'è molto della loro storia appassionata da raccontare nel corso di 26 nuovi episodi e ancora di più da scoprire di questo mondo dinamico e della sua storia d'origine. Siamo entusiasti di continuare a collaborare con Matthew B. Roberts, Maril Davis e Ronald D. Moore e non vediamo l'ora di vedere dove ci porterà la loro narrazione affascinante".

What an incredible journey with an incredible fanbase. #Outlander has officially been renewed for an eighth and final season. pic.twitter.com/mNJ3AZXW2s — Outlander (@Outlander_STARZ) January 19, 2023

Roberts, showrunner di Outlander e della nuova serie, ha detto invece: "Outlander: Blood of My Blood è, fondamentalmente, una storia d'amore. Esplorerà fino a che punto una persona si spingerà per trovare l'amore in un momento in cui l'amore è considerato un lusso e in cui i matrimoni sono fatti strategicamente, per guadagno politico o economico. Il titolo è un cenno al voto matrimoniale di Jamie Fraser con Claire e ci saranno diversi nomi e volti che i fan di Outlander conosceranno e riconosceranno. La storia televisiva di Jamie e Claire potrebbe concludersi con l'ottava stagione, ma Diana sta continuando il loro viaggio letterario nella sua meravigliosa serie di romanzi e sta lavorando diligentemente al decimo libro. Con Jamie e Claire, e ora Brian e Ellen, c'è ancora tanto altro in arrivo nell'universo di Outlander, e non vediamo l'ora di continuare a condividere queste storie con i nostri devoti fan".

La storia di Outlander

Per chi ancora non la conoscesse, Outlander, in Italia disponibile in streaming su NOW con le prime sei stagioni, racconta la storia di un'infermiera che dall'Inghilterra del 1945 si trova misteriosamente catapultata nella Scozia del 1743. Sposata con Frank, che la cerca disperatamente, nel bel mezzo dello scontro tra i ribelli locali e le Giubbe Rosse inglesi Claire finisce nelle grinfie dello spietato capitano Jonathan 'Black Jack' Randall, un antenato di suo marito nell'aspetto simile a lui, ma viene tratta in salvo e condotta al castello della famiglia MacKenzie. Qui incontra il bello e selvaggio Jamie, che più tardi le circostanze la costringono a sposare. Quello che inizia come un rapporto di incomprensioni e costrizioni si trasforma lentamente in un amore travolgente, lasciando Claire con il cuore diviso tra i suoi due amori così diversi e Jamie con la costante paura di perderla.

Chi invece non si è perso un episodio e attende la settima stagione, qui di seguito può ri-vedere il teaser trailer diffuso lo scorso Natale.