Outlander: Sam Heughan rivela che una scena di nudo "non necessaria" ha tradito la sua fiducia nel team creativo

Nel suo nuovo libro di memorie, l'attore ricorda i momenti difficili di Jamie nella prigione di Wentworth alla fine della prima stagione.

Il tempo trascorso da Jamie Fraser nella prigione di Wentworth alla fine della prima stagione di Outlander è stata un'esperienza straziante anche per Sam Heughan, il suo interprete. Nel suo libro di memorie appena pubblicato Waypoints: My Scottish Journey, l'attore 42enne rivela che la richiesta di filmare nudo per un episodio ambientato fondamentalmente in una prigione "ha tradito un po' la mia fiducia nel team creativo".

Outlander: La confessione di Sam Heughan

Heughan scrive che era obbligato contrattualmente a girare scene di nudo, inclusa quella in cui il suo personaggio viene violentato dal sadico Black Jack Randall (interpretato da Tobias Menzies) nell'episodio in questione. Ricorda di essersi opposto alla richiesta del team di produzione di mostrare Jamie frontalmente in quelle scene difficili, ritenendolo non necessario, e pur riconoscendo che la scena dello stupro "doveva essere difficile da guardare", quanto successo "ha reso ancora più difficile girarla".

"In quel momento sentivo che essere nudo non avrebbe aggiunto niente all'orrore di ciò che Jamie subisce nella prigione del castello come forma di punizione, sottomissione e umiliazione", spiega Heughan. "Ho ragionato sul fatto che la nudità avrebbe sessualizzato un'esperienza orribile per il mio personaggio, e questo ha acceso un bel dibattito. I confronti creativi sono una caratteristica di tutte le produzioni, la buona arte è fatta mettendo in discussione la verità, e tutti noi vogliamo farlo bene".

Alla fine, Heughan e il team creativo sono giunti a un accordo sul fatto che Jamie sarebbe stato mostrato nudo solo all'indomani dello stupro. In post-produzione è stato deciso che le riprese più esplicite non sarebbero state incluse nell'episodio e quindi mostrate al pubblico. Heughan aggiunge che, se la scena fosse stata girata oggi, "sarebbe stata gestita in modo diverso. I tempi sono cambiati. Il primo piano del mio pene non era necessario e ha tradito un po' la mia fiducia nel team creativo. Non c'è bisogno di vedere l'orrore per immaginare cosa attraversano i personaggi. L'immaginazione è molto più potente".