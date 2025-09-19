TGCom24
Home | Serie TV | News | Outlander, l'inizio della fine: Ecco il teaser trailer della stagione finale
Schede di riferimento
Outlander
Anno: 2014
4,2
Outlander
News Serie TV

Outlander, l'inizio della fine: Ecco il teaser trailer della stagione finale

Emanuele Manta

In attesa dell'arrivo in tv all'inizio del 2026, l'ottava e ultima stagione di Outlander si mostra in un teaser trailer.

Outlander, l'inizio della fine: Ecco il teaser trailer della stagione finale

Tornare a casa non ha per tutti lo stesso significato. Pensate a Claire Beauchamp, che ha viaggiato nel tempo attraverso un misterioso cerchio di pietre, ha cercato disperatamente di ritornare dall'uomo che amava e che aveva sposato e poi è stata costretta a sposarne un altro, che l'ha fatta innamorare di nuovo, perdutamente. Ora, dopo sette stagioni, tutto sta per finire. L'ottava in arrivo all'inizio del prossimo anno (in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW) concluderà l'epica storia d'amore di Claire e Jamie, e con essa la stessa Outlander, la serie di successo tratta dai romanzi di Diana Gabaldon. Il teaser trailer mostra frammenti dei sentimenti e delle battaglie che la coppia ha condiviso in tutto questo tempo, mentre fa ritorno alla propria casa.

Outlander: Cosa ci aspetta nell'ottava e ultima stagione

"Ricordo quando ti ho vista per la prima volta", dice Jamie a Claire nella clip. "Ricordo ogni momento, ogni secondo. Non lo dimenticherò mai". L'ottava e ultima stagione vede i personaggi interpretati da Caitriona Balfe e Sam Heughan tornare a Fraser's Ridge e alla comunità che lì hanno costruito dopo il loro viaggio in Scozia, a Philadelphia e altrove. Ma tornare a casa non significa tranquillità, come purtroppo sanno molto bene. L'anteprima mostra anche Brianna (Sophie Skelton) correre tra le braccia di Roger (Richard Rankin) in quello che sembra un accampamento militare, frammenti della Guerra d'indipendenza e una Rachel (Izzy Meikle-Small) in lacrime trovare conforto in Ian (John Bell). Ma ad attirare soprattutto l'attenzione è una misteriosa voce maschile, che si rivolge a una scioccata Claire chiamandola "Mrs. Fraser". Di chi si tratta e perché lei si domanda se sia "possibile"?

"Una cosa bella di questa stagione è che, a questo punto, abbiamo superato i libri", ha detto Skelton durante il panel di Outlander all'ultimo Comic-Con di San Diego, dove è stata mostrata in anteprima una clip nella quale Jamie legge da uno dei libri di Frank Randall della guerra incombente e della sua morte in essa. "Gli autori hanno fatto un lavoro incredibile nel mantenere quella nostalgia, ma inserendo anche elementi inaspettati. Perciò, la cosa più importante è essere preparati a non farsi trovare impreparati".

Entra in NOW e guarda Outlander!
Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Outlander
Anno: 2014
4,2
Outlander
Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Hotel Costiera, tra mistero e bellezze italiane: Su Prime Video la serie con Jesse Williams
news Serie TV Hotel Costiera, tra mistero e bellezze italiane: Su Prime Video la serie con Jesse Williams
Chace Crawford dopo The Boys: Reciterà nella nuova serie dell'ideatore di This Is Us
news Serie TV Chace Crawford dopo The Boys: Reciterà nella nuova serie dell'ideatore di This Is Us
The Last Frontier: Il trailer ufficiale italiano del nuovo thriller di Apple TV+ con Jason Clarke
news Serie TV The Last Frontier: Il trailer ufficiale italiano del nuovo thriller di Apple TV+ con Jason Clarke
The Diplomat: Il trailer ufficiale italiano della terza stagione anticipa nuove alleanze
news Serie TV The Diplomat: Il trailer ufficiale italiano della terza stagione anticipa nuove alleanze
Daredevil: Rinascita rinnovata per una terza stagione molto prima dell'arrivo in tv della seconda
news Serie TV Daredevil: Rinascita rinnovata per una terza stagione molto prima dell'arrivo in tv della seconda
Ben Stiller e Jessica Chastain protagonisti di The Off Weeks di Apple TV+
news Serie TV Ben Stiller e Jessica Chastain protagonisti di The Off Weeks di Apple TV+
Giovanni Ribisi in American Hostage, il trailer ufficiale della stagione 5 di Abbott Elementary e altre news in breve
news Serie TV Giovanni Ribisi in American Hostage, il trailer ufficiale della stagione 5 di Abbott Elementary e altre news in breve
Nicole Kidman e Elle Fanning insieme nel nuovo legal drama Discretion
news Serie TV Nicole Kidman e Elle Fanning insieme nel nuovo legal drama Discretion
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
L'estate nei tuoi occhi
Gen V
Il rifugio atomico
NCIS: Tony & Ziva
Black Rabbit
Citadel
Mercoledì
La fidanzata
The Walking Dead: Daryl Dixon
The Terminal List: Lupo Nero
Only Murders in the Building
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV