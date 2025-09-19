Outlander, l'inizio della fine: Ecco il teaser trailer della stagione finale

News Serie TV

In attesa dell'arrivo in tv all'inizio del 2026, l'ottava e ultima stagione di Outlander si mostra in un teaser trailer.

Tornare a casa non ha per tutti lo stesso significato. Pensate a Claire Beauchamp, che ha viaggiato nel tempo attraverso un misterioso cerchio di pietre, ha cercato disperatamente di ritornare dall'uomo che amava e che aveva sposato e poi è stata costretta a sposarne un altro, che l'ha fatta innamorare di nuovo, perdutamente. Ora, dopo sette stagioni, tutto sta per finire. L'ottava in arrivo all'inizio del prossimo anno (in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW) concluderà l'epica storia d'amore di Claire e Jamie, e con essa la stessa Outlander, la serie di successo tratta dai romanzi di Diana Gabaldon. Il teaser trailer mostra frammenti dei sentimenti e delle battaglie che la coppia ha condiviso in tutto questo tempo, mentre fa ritorno alla propria casa.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/outlander/425/video/?vid=47964" title="Outlander 8: Stagione 8: Il Nuovo Teaser Trailer Ufficiale della Stagione Finale - HD">Outlander 8: Stagione 8: Il Nuovo Teaser Trailer Ufficiale della Stagione Finale - HD</a>

Outlander: Cosa ci aspetta nell'ottava e ultima stagione

"Ricordo quando ti ho vista per la prima volta", dice Jamie a Claire nella clip. "Ricordo ogni momento, ogni secondo. Non lo dimenticherò mai". L'ottava e ultima stagione vede i personaggi interpretati da Caitriona Balfe e Sam Heughan tornare a Fraser's Ridge e alla comunità che lì hanno costruito dopo il loro viaggio in Scozia, a Philadelphia e altrove. Ma tornare a casa non significa tranquillità, come purtroppo sanno molto bene. L'anteprima mostra anche Brianna (Sophie Skelton) correre tra le braccia di Roger (Richard Rankin) in quello che sembra un accampamento militare, frammenti della Guerra d'indipendenza e una Rachel (Izzy Meikle-Small) in lacrime trovare conforto in Ian (John Bell). Ma ad attirare soprattutto l'attenzione è una misteriosa voce maschile, che si rivolge a una scioccata Claire chiamandola "Mrs. Fraser". Di chi si tratta e perché lei si domanda se sia "possibile"?

"Una cosa bella di questa stagione è che, a questo punto, abbiamo superato i libri", ha detto Skelton durante il panel di Outlander all'ultimo Comic-Con di San Diego, dove è stata mostrata in anteprima una clip nella quale Jamie legge da uno dei libri di Frank Randall della guerra incombente e della sua morte in essa. "Gli autori hanno fatto un lavoro incredibile nel mantenere quella nostalgia, ma inserendo anche elementi inaspettati. Perciò, la cosa più importante è essere preparati a non farsi trovare impreparati".