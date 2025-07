Outlander 8: Un nuovo teaser trailer della stagione finale preannuncia un destino crudele per James Fraser

News Serie TV

Al San Diego Comic-Con 2025 è stato mostrato un teaser trailer dell'ultima stagione di Outlander che riepiloga i fatti della serie e svela un'inquietante anticipazione.

"La guerra sta arrivando e James Fraser muore durante la stessa". Con queste parole scioccanti si apre (precisamente dal minuto 1:55 del video qui sotto) il nuovo teaser trailer dell'ottava e ultima stagione di Outlander, svelato in anteprima durante il panel dedicato alla serie al San Diego Comic-Con 2025. Un destino tragico sembra attendere Jamie Fraser (Sam Heughan), mentre i fan si preparano a salutare una delle serie romantiche più amate degli ultimi anni. Per l'occasione è stata annunciata anche la finestra d'uscita del capitolo finale su Starz (in Italia presumibilmente Sky e NOW , successivamente): inizio 2026.

Outlander 8: Stagione 8: Il Teaser Trailer Ufficiale della Stagione Finale - HD

Outlander 8: Il nuovo trailer della stagione finale

Il trailer ripercorre i momenti salienti della serie, dagli amori travolgenti ai viaggi nel tempo, culminando in una rivelazione agghiacciante: una frase tratta da un libro scritto da Frank Randall (Tobias Menzies), il primo marito di Claire, in cui si legge chiaramente che Jamie Fraser morirà nella guerra. Non sappiamo, effettivamente, come finirà, ma di certo questa anticipazione allarma i fan.

Il mistero del finale di Outlander

A rendere ancora più incerta la sorte di Jamie è la dichiarazione della protagonista Caitriona Balfe (Claire), che in passato ha confessato a Collider di non conoscere nemmeno lei il finale scelto. "Ne abbiamo girati diversi. Non so quale verrà trasmesso, ma spero che il pubblico ne sia soddisfatto", aveva dichiarato. La stagione finale, di certo, promette di ricucire tutte le trame lasciate in sospeso. Dopo i colpi di scena della settima stagione, tra cui un matrimonio inaspettato, ritorni dal passato e sparatorie, l’ottava sarà il capitolo che chiuderà definitivamente il cerchio della storia d'amore e di sopravvivenza tra Jamie e Claire. Il co-showrunner Matthew B. Roberts ha assicurato che non ci saranno finali aperti: "Concluderemo dando risposte, spiegazioni e mostrando le conseguenze delle scelte fatte dai protagonisti". Una promessa che fa ben sperare i fan in un finale degno della complessità e delle emozioni che hanno sempre caratterizzato la serie.