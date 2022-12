Outlander 7: Claire e Jamie parlano del futuro nel teaser trailer della nuova stagione

News Serie TV

La settima stagione della serie tv di successo andrà in onda la prossima estate.

Claire, Jamie e il resto del clan Fraser sono pronti per un'altra stagione di avventure in Outlander, la serie basata sugli amati romanzi di Diana Gabaldon in Italia disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Siamo alla settima, in onda negli Stati Uniti l'estate prossima, e il regalo di Natale di Starz ai fan in trepida attesa è stato il primo teaser trailer.

Outlander: Cosa ci aspetta nella stagione 7

Basata su An Echo in the Bone (in Italia pubblicato in due volumi, Destini incrociati e Il prezzo della vittoria), la settima stagione esplorerà gli inizi della Rivoluzione americana. Nella clip, i personaggi interpretati da Caitriona Balfe e Sam Heughan parlano del futuro, principalmente dei sogni di lui. "Ho fatto un altro sogno" dice Jamie a sua moglie, che lo prega di dirle cosa è successo. "C'era luce tutto intorno a te" le dice, descrivendo la scena nella sua mente. "Ma non era lume di candela né fuoco. Ho pensato: è così che dev'essere la luce elettrica". "Ma come puoi riconoscere qualcosa che non hai mai visto nella vita reale?", gli chiede allora Claire confusa. "Sogno il passato. Perché non dovrei sognare il futuro", è la risposta di lui.

I nuovi episodi, per la prima volta dalla prima stagione di nuovo 16, riporteranno nella serie diversi volti familiari. Graham McTavish, Nell Hudson, Steven Cree e Lotte Verbeek saranno di nuovo Dougal MacKenzie, Laoghaire MacKenzie, Ian Murray e Geillis Duncan rispettivamente. Inoltre, Kristin Atherton sarà la nuova interprete di Jenny Murray, ruolo che era stato precedentemente di Laura Donnelly, in questa occasione ritratta in una versione più giovane. Le nuove aggiunte al cast Gloria Obianyo, Rod Hallett (I Tudors), Chris Fulton (The Witcher) e Diarmaid Murtagh (Il giovane Wallander) saranno invece Mercy Woodcock, una donna di colore libera che affronta le difficoltà della vita nell'America coloniale; Benedict Arnold, il famoso generale della Guerra d'indipendenza che rinnegò la causa rivoluzionaria e passò nel campo britannico; Rob Cameron, un nuovo conoscente di Roger e Brianna; e Buck MacKenzie, il figlio illegittimo di Dougal MacKenzie e Geillis Duncan (personaggio interpretato in passato da McTavish in una versione più adulta).