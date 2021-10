Outlander 6: Il primo teaser trailer e il poster ufficiale della nuova stagione

News Serie TV

I nuovi episodi del drama in costume di Starz arriveranno negli Stati Uniti nei primi mesi del 2022.

Un panel dedicato a Outlander durante il New York Comic Con ha offerto un primo sguardo all'attesa sesta stagione della serie basata sui romanzi di Diana Galbaldon. In attesa dell'uscita dei nuovi 8 episodi, che arriveranno negli Stati Uniti - su Starz - a inizio 2022 (una data precisa non è stata ancora fissata), è stato mostrato il primo teaser trailer e pubblicato il poster ufficiale. La clip anticipa l'evento cardine dei prossimi episodi, vale a dire la Rivoluzione americana. "Sta cominciando. Una tempesta. La guerra", dice Claire (Caitriona Balfe) con aria preoccupata.

Outlander 6: Le anticipazioni della sesta stagione

Nella sesta stagione di Outlander ritroveremo Claire e Jamie (Sam Heughan) mentre lottano per proteggere coloro che amano e affrontano prove di vario genere nel Nuovo Mondo. La vita, per loro, non sarà affatto facile, soprattutto nell'entroterra selvaggio della Carolina del Nord e durante un periodo di drammatici sconvolgimenti politici. I Fraser si sforzeranno per mantere la pace all'interno della loro comunità ma Claire saprà fin troppo bene che la Rivoluzione sarà alle porte. Nel primo teaser ritroviamo anche Marsali (Lauren Lyle) con un bambino in braccio, Bree (Sophie Skelton) e Roger (Richard Rankin) che si scambiano uno sguardo affettuoso, e Ian (John Bell) e Malva Christie (la new entry Jessica Reynolds) che si incontrano in un campo.

Il dettaglio che preoccupa i fan (SPOILER)

Nel video, tuttavia, i fan più attenti noteranno un dettaglio preoccupante che potrebbe richiamare una nota vicenda del romanzo A Breath of Snow and Ashes di Diana Gabaldon, su cui si basa questa sesta stagione. In un fotogramma, infatti, si nota un braccio inerte di un uomo il cui corpo viene portato in una casa. Questo braccio potrebbe appartenere a Fergus (César Domboy) che - come sanno i lettori - nel libro tenta di togliersi la vita ma viene salvato provvidenzialmente da Jamie. Vedremo se la serie seguirà pedissequamente la trama del libro o se ne discosterà. Intanto Starz ha fatto sapere anche che la produzione della settima stagione di Outlander inizierà presto, con un debutto previsto già verso la fine del 2022 o l'inizio del 2023.