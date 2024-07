Outer Range: La serie tv con Josh Brolin cancellata dopo due stagioni

News Serie TV

La serie sci-fi di Prime Video era tornata con la seconda stagione a maggio.

Mentre indagavano il mistero incomprensibile del vuoto oscuro apparso a pochi passi dalla porta di casa, gli Abbott non si sono accorti della minaccia ancora più grande sulle loro teste, una scure che ne ha decretato la fine. Prime Video ha cancellato la serie di cui questa famiglia del selvaggio Wyoming è stata protagonista per due stagioni, Outer Range, il cui cast includeva il nominato all'Oscar Josh Brolin e la candidata a tre Emmy Lili Taylor.

A proposito di Outer Range

Le ragioni dietro la decisione di fermare anticipatamente il racconto di Outer Range non sono immediatamente chiare. Potrebbe avere a che fare con i risultati in termini di visualizzazioni, sebbene i primi dati forniti da Nielsen per la seconda stagione sono sembrati buoni: 476 milioni di ore visualizzate negli Stati Uniti durante la prima settimana di disponibilità, al terzo posto tra le serie originali, diventato ottavo la settimana successiva con 314 milioni di ore visualizzate.

Outer Range seguiva le vicende di Royal Abbott (Brolin), un allevatore che lotta per la sua terra, il suo stile di vita e il futuro della sua famiglia quando scopre un'oscura voragine al limitare della sua tenuta. Negli episodi più recenti, il figlio Perry si era ritrovato in una linea temporale completamente diversa, mentre Royal e sua moglie Cecilia avevano cercato in lungo e largo la nipote scomparsa, Amy.