Outer Range: arriva su Prime Video il West pieno di contrasti e misteri di Brian Watkins - La nostra intervista

Abbiamo intervistato Brian Watkins, il giovane drammaturgo americano che ha creato, sceneggiato e prodotto la nuova serie Amazon Original Outer Range, che debutta in streaming su Prime Video il 15 aprile. Ecco cosa ci ha raccontato.

“È stato qualcosa che sentivo di dover scrivere, che ho messo su carta compulsivamente. Una storia che sento molto personale, che in sostanza racconta di persone vere che devono confrontarsi con quello che non conoscono”. A parlare così è Brian Watkins, giovane e stimato drammaturgo statunitense che è il creatore, sceneggiatore e produttore esecutivo di Outer Range, la serie Amazon Original che debutta in streaming su Prime Video il 15 aprile, e che sembra nata dalla fusione tra le influenze del western contemporaneo, come quello della Yellowstone con Kevin Costner e cose di genere completamente diverso come X-Files o, ancora di più Twin Peaks.

La storia, infatti, è quella che vede Josh Brolin nei panni di Royal Abbott, un proprietario di ranch del Wyoming che, mentre deve fare i conti con una nuora scomparsa, i problemi con la legge dei due figli, una misteriosa campeggiatrice e la famiglia rivale, i Tillerson, che avanzano pretese su una fetta della sua terra, scopre ai margini occidentali della sua proprietà (che poi sono gli stessi che i Tillerson vogliono sottrargli) una misteriosa voragine oscura, che ha tutta l’aria di un varco dimensionale o spaziale di qualche tipo.

Outer Range: il trailer ufficiale

Il West e le sue storie, il West e la sua forza

L’ispirazione per tutto questo, dice Watkins dagli Stati Uniti, intervistato via Zoom, viene tutta dagli spazi vastissimi e mitologici del West americano, dove è cresciuto. “Per me il West è sempre stato pieno di storie. È un luogo dove puoi avvicinarti al bordo di una foresta, scrutarvi dentro, e sentire come se entrando lì stessi entrando in un altro mondo. Nel West, per me, l’esterno plasma l’interno. E da queste considerazioni è nata l’idea di una storia nella quale questo rancher del Wyoming scopre una voragine metafisica nella sua proprietà, e questa scoperta mette in moto una serie di eventi catastrofici che rivelano i vuoti che sono dentro di lui e che riguardano anche la sua famiglia”.

Pur ambientato in Wyoming, Outer Range è stato girato due stati più a sud, nel New Mexico, lo stato il cui soprannome ufficiale è “La terra dell’incantesimo” per la sua bellezza naturale, e per Watkins questo è significativo anche di qualcos’altro, perché per lui la serie cerca di rispondere alla domanda “cosa accadrebbe se questo mondo così privo di magia inciampasse in una vero incantesimo?”. E per lui gli scenari naturali sono fondamentali, tanto da parlare di "sensazione imponente del West”.

“Senti davvero una forza, quando sei lì fuori,” dice Watkins, “ una forza dalla quale non puoi fare a meno di essere plasmato. E questo evoca in me più domande che risposte: mi parla del mistero e della profondità della vita piuttosto che spiegarmela, e di regala una prospettiva che è ampia, carica di significati, e che speriamo emerga anche negli aspetti emotivi della serie”.





Il West, il neon, e quel cowboy al bar

Nel West, spiega Watkins, “provo sentimenti contrastanti, che sono al tempo stesso elettrizzanti e terrificanti. Il West, per me, è maestoso e strano, pericoloso e divertente. È quel posto dove puoi ammirare le montagne del Teton Range, e poi voltarti ed entrare in un bar illuminato da insegne al neon della birra e incontrare i personaggi più strani, bizzarri e affascinanti, e anche le persone migliori che tu abbia mai incontrato”. L’esempio non è scelto a caso, perché, racconta Watkins, “una volta ero in Wyoming, ero lì per scrivere e incontrare vecchi amici, e mi ricordo di aver fatto una foto alle montagne e poi sono entrato in uno di quei bar. Erano le 11 di mattina e l’unico cliente era un anziano cowboy che teneva una birra in una mano e un cupcake nell’altra. Abbiamo iniziato a parlare, ed è andata a finire che quel cowboy è diventato un personaggio della serie. Che ho chiamato appunto Cupcake. Ecco, spero che Outer Range possa restituire la sensazione di questi paesaggi naturali tratteggiati al neon”.





Un vasto spettro di reazioni narrative

Si comincia a capire quindi, forse, il parallelo fatto in apertura di questo pezzo con Twin Peaks. E Watkins, che lo ha apprezzato, ammette che molto, in Outer Range, è debitore dello spirito della serie capolavoro di David Lynch. Parlando degli elementi più strani e bizzarri della serie, di quelli che appunto la fanno deviare rispetto al western contemporaneo tradizionale, Watkins sottolinea come la sua serie operi in un contesto “molto legato alla terra, al suolo sotto i nostri piedi. E incontrare qualcosa di strano e soprannaturale in un mondo così concreto può generare uno spettro di reazioni narrative che vanno dall’umorismo più ironico e sarcastico alla tragedia operistica passando per il thriller e il mystery, e nella serie tutti questi elementi, a volte, stanno assieme nello stesso tempo. Per me l’esperienza di stare al mondo e le cose che queste due famiglie, gli Abbott e i Tillerson, devono affrontare sono sia assurde ed esilaranti che tragiche e operistiche. E spero che tutta la fantascienza e le cose strane della serie possano mostrare un cuore pulsante dietro di loro, qualcosa di profondamente personale. Con un po’ di fortuna questo potrebbe essere un dramma capace anche di farti sorridere”.





Disperati tentativi di trascendenza

Racconta Watkin che una volta, sul set gli si è avvicinato Will Pattton, che nella serie interpreta uno dei personaggi più chiaramente twinpeaksiani, Wayne, patriarca dei Tillerson. Senza tanti preamboli, Patton gli ha detto “Brian, ho finalmente capito di cosa parla questa serie: di disperati tentativi di trascendenza”, per poi allontanarsi senza aggiungere altro né aspettare risposta. “Ho pensato che aveva ragione, che è esattamente così”, dice Watkins.

Un Watkins che non solo sa, ovviamente, dove portano gli otto episodi che compongono la prima stagione di Outer Range, che sa anche dove vorrebbe arrivare con questa storia se avesse la possibilità di proseguire con una nuova o con nuove stagioni. “Ma non voglio pensarci e non voglio dire niente”, conclude. “Per ora voglio godermi questa stagione qui”.

Una stagione, la prima di Outer Range, che dovreste godervi anche voi, perché ne vale davvero la pena: per la storia, per il West, per i personaggi e per un cast di notevolissimo livello. Che, oltre ai citati Brolin e Patton, è composto da attrici e attori come Imogen Poots, Lili Taylor, Tamara Podemski, Lewis Pullman, Tom Pelphrey, Noah Reid, Shaun Sipos, Isabel Arraiza e Olive Abercrombie.