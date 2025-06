Outer Banks 5: Iniziate le riprese dell'ultima stagione, due personaggi promossi nel cast regolare

News Serie TV

Sono iniziate in South Carolina le riprese della stagione finale di Outer Banks: le prima foto dal set ci mostrano i protagonisti che torneranno.

Le riprese della quinta e ultima stagione di Outer Banks sono ufficialmente iniziate a Charleston, South Carolina. Netflix ha diffuso due nuove foto scattate direttamente sul set e confermato che due volti noti della serie sono stati promossi a membri regolari del cast: si tratta di Tony Crane, che interpreta Chandler Groff, il padre biologico (nonché assassino) di JJ, e Cullen Moss, nei panni dello sceriffo Victor Shoupe. Si tratta di due promozioni che ci fanno intuire che direzione prenderà la stagione finale che promette di essere la più intensa di tutte. Se non avete ancora visto l'ultimo episodio della quarta stagione fermatevi qui, perché seguiranno spoiler.

Outer Banks 5, la trama: Cosa dobbiamo aspettarci dalla stagione finale

Chi ha visto il finale della quarta stagione sa bene cosa è successo. Crane, in particolare, ha conquistato un posto fisso nella serie dopo la scioccante svolta del finale in cui il suo personaggio ha ucciso brutalmente suo figlio JJ Maybank, interpretato da Rudy Pankow, in una scena che ha lasciato il pubblico devastato. Chi sperava in un colpo di scena dell'ultimo minuto dovrà rassegnarsi: Rudy Pankow non tornerà nei panni di JJ nella quinta stagione, almeno non tra i vivi. L'ultima volta lo abbiamo visto tra le braccia di Kiara (Madison Bailey), morente dopo essere stato pugnalato da Groff, a cui aveva appena consegnato il leggendario tesoro della Blue Crown in cambio della sua salvezza.

La morte di JJ ha segnato un punto di svolta nella serie. Nelle scene finali della quarta stagione abbiamo visto i Pogues devastati, riuniti attorno a un falò. Rafe ha lanciato l'idea di vendicarsi, e Kiara non ha esitato a sostenere la proposta. Da qui partirà l'ultima caccia all'uomo, con Groff diretto presumibilmente a Lisbona.

I protagonisti tornano sul set (con qualche assenza)

Nelle due nuove foto scattate sul set ritroviamo i Pogue con qualche assente. Tra i volti già confermati ci sono Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Drew Starkey e Carlacia Grant. Anche Austin North e Fiona Palomo torneranno nei rispettivi ruoli, anche se non appaiono ancora nelle prime foto diffuse. L'assenza di JJ/Pankow è invece definitiva.

Il successo di Outer Banks

Dopo il debutto ad aprile 2020, Outer Banks è rapidamente diventata un cult per adolescenti e non solo, grazie al suo mix di avventura, amicizia e mistero. È rimasta per 28 settimane nella Top 10 mondiale delle serie in lingua inglese su Netflix e ha ispirato eventi a tema, un videogioco mobile (Stories: Outer Banks) e costruito un fandom fedele e appasionato. Fin dall'inizio, i co-creatori avevano dichiarato di avere intenzione di raccontare una storia in quattro o cinque stagioni. E ora che il traguardo è vicino, hanno promesso che la stagione finale sarà la migliore di tutte. In un messaggio condiviso con i fan sui social hanno scritto: "Speriamo di riportare i nostri amati Pogue a casa nel modo in cui avevamo immaginato e pianificato anni fa". La quinta stagione è attesa su Netflix nel 2026.