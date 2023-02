Outer Banks 3: I Pogue finiscono a El Dorado nel trailer ufficiale italiano della nuova stagione

News Serie TV

Il mistery teen drama di Jonas e Josh Pate torna su Netflix il 23 febbraio: le anticipazioni dei nuovi episodi.

John B. e i suoi amici non resteranno su un'isola che è un paradiso terrestre per sempre, ovviamente. Una nuova pericolosa avventura li attende. Outer Banks torna su Netflix con la terza stagione il 23 febbraio e, come si vede nel trailer ufficiale italiano appena rilasciato dal servizio di video in streaming, i protagonisti saranno impegnati in una nuova avventura addirittura a El Dorado, la leggendaria città dell'oro.

Outer Banks: La trama ufficiale della terza stagione

È passato un anno e mezzo da quando abbiamo visto i Pogue l'ultima volta, e la stagione 2 si era conclusa con John B (Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), Kiara (Madison Bailey), JJ (Rudy Pankow), Pope (Jonathan Daviss) e Cleo (Carlacia Grant) che naufragavano su un'isola remota.Secondo Netflix, nella terza stagione li ritroviamo su un'isola deserta dopo aver perso l'oro ed essere fuggiti da Outer Banks. Per un momento quella che chiamano ufficialmente "Poguelandia" sembra un posto idilliaco dove vivere e i nuovi abitanti trascorrono le loro giornate pescando, nuotando e godendosi lo stile di vita spensierato della loro dimora temporanea. Ma le cose si mettono rapidamente male quando John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo si ritrovano di nuovo coinvolti in una caccia al tesoro e devono letteralmente fuggire per salvarsi la vita.

Le anticipazioni

Il trailer anticipa molti dei colpi di scena a cui assisteremo nei nuovi episodi di Outer Banks: John B. che si riunisce con suo padre, creduto precedentemente morto, Sarah che chiede aiuto a un improbabile alleato. E, se non è un miraggio, Kiara e JJ che si baciano? I ragazzi sono senza un zoldo e lontani da casa, non possono fidarsi di nessuno e devono fare i conti con Ward e Rafe, assetati di vendetta, e uno spietato criminale caraibico che non si fermerà davanti a nulla per trovare il bottino. Il tesoro è davvero alla loro portata o si tratta di una trappola per fermarli una volta per tutte? In ogni caso, i Pogue devono lottare contro il mondo e l'unico modo per farcela è restare uniti.