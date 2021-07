Outer Banks 2: I Pogue conquistano le Bahamas nel trailer ufficiale italiano della seconda stagione

News Serie TV

Il mistery teen drama torna su Netflix con i nuovi episodi il 30 luglio.

Molta più azione, più misteri e avventura attendono i protagonisti di Outer Banks, la serie Netflix creata da Jonas e Josh Pate, nella seconda stagione attesa in streaming per il prossimo 30 luglio. Ecco il trailer ufficiale italiano che ci dà qualche anticipazione sui nuovi episodi che ripartiranno dalle Bahamas, dove John B e Sarah (Chase Stokes e Madelyn Cline) sono finiti dopo aver affrontato una terribile tempesta in mare alla fine della prima stagione.

Outer Banks 2: Le anticipazioni

Outer Banks è una storia di formazione che segue un affiatato gruppo di adolescenti (detti Pogue) nella località balneare di Outer Banks, in Carolina del Nord. Dopo aver sfiorato la morte, nella seconda stagione John e Sarah sono in fuga e nei guai alle Bahamas, lo stesso posto in cui Ward ha nascosto il bottino. In questa corsa al tesoro nascosto troveranno nuovi amici e nemici, mentre a casa la posta in gioco per JJ (Rudy Pankow), Kiara (Madison Bailey) e Pope (Jonathan Daviss) cresce esponenzialmente. I 400 milioni di dollari sono sempre in gioco, ma basterà la scoperta di un segreto sorprendente a riunire il gruppo per una nuova missione? Nel corso dell'avventura più incredibile della loro vita, i Pogue dovranno fare l'impossibile per sopravvivere in questa bufera.

Il trailer ufficiale mostra la banda riunita, anche se in fuga da una pericolo imminente. Il padre arrabbiato e senza scrupoli di Sarah, Ward, è sulle loro tracce, e Limbrey (un nuovo personaggio interpretato da Elizabeth Mitchell di Lost) sembra abbastanza minacciosa mentre chiarisce a Pope che "John B non è il solo ad essere stato tradito da Ward". Il suo personaggio era stato descritto come "una donna nata e cresciuta a Charleston, interessante e solo all'apparenza cortese, che nasconde un carattere tossico e pericoloso per gli altri".