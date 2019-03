Orphan Black: In sviluppo una nuova serie tv ambientata nello stesso universo

Una nuova serie tv ambientata nell'universo di Orphan Black è in sviluppo alla rete americana AMC. Lo riporta Variety, che sostiene di aver appreso l'entusiasmante indiscrezione da alcune fonti ben informate.

Alle primissime fasi di sviluppo, il progetto starebbe coinvolgendo Temple Street Productions, lo stesso studio dietro la serie di successo in onda sulla rete sorella BBC America, che ricordiamo ha lanciato la carriera di Tatiana Maslany, premiata con l'Emmy per il ruolo di una giovane donna la quale scopre di essere un clone e che qualcuno sta cercando di ucciderla insieme con i suoi molti cloni "sorelle". Mentre ad AMC per ora tutto tace, le fonti sottolineano che non si tratta né di uno spin-off né di un remake, bensì di una storia completamente nuova ambientata nello stesso mondo della serie originale.

Orphan Black è stata uno dei più grandi successi di BBC America. Co-ideata da John Fawcett e Graeme Manson, la serie si è conclusa nel 2017 dopo cinque stagioni, in Italia tutte disponibili in streaming su Netflix.