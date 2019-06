Orphan Black continua con un audiolibro narrato da Tatiana Maslany

In attesa di sapere se lo sviluppo ad AMC di una nuova serie ambientata nello stesso mondo di Orphan Black, come si vocifera da mesi, porterà a qualcosa di concreto, la piattaforma Serial Box annuncia il prossimo arrivo di Orphan Black: The Next Chapter, continuazione ufficiale della serie sci-fi di successo conclusasi nel 2017 dopo cinque stagioni.

Si tratta di un audiolibro in dieci capitoli (rilasciati settimanalmente) narrato dalla star della serie originale Tatiana Maslany, premiata con l'Emmy e il Golden Globe per le sue molteplici interpretazioni. La storia è ambientata otto anni dopo il finale e vede l'attrice prestare la voce a tutti i personaggi coinvolti. Malka Older ne sarà invece la showrunner, mentre il team di autori include Mishell Baker, Lindsay Smith, Heli Kennedy, Madeline Ashby e E.C. Myers.

"Siamo davvero entusiasti che Tatiana Maslany darà voce alla nostra continuazione delle storie di Orphan Black", dichiara l'amministratrice delegata di Serial Box Molly Barton in un comunicato. "Non vediamo l'ora di offrire Orphan Black: The Next Chapter al pubblico appassionato di fantascienza e thriller che stiamo mettendo insieme con i contenuti originali di Serial Box".