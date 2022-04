Orphan Black: AMC ordina la serie spin-off Echoes

News Serie TV

Il drama si inserisce nello stesso universo dell'originale con Tatiana Maslany e arriverà nel 2023.

Se ne parlava dal lontano 2019 e adesso, finalmente, il progetto ha preso ufficialmente il via. Tenetevi forte fan di Sarah Manning e "sorelle": AMC ha ordinato una serie spin-off/sequel di Orphan Black, il drama sci-fi che ha lanciato la carriera di Tatiana Maslany facendocela apprezzare in ben 6 ruoli diversi, tutti cloni della sua Sarah Manning. La nuova serie di 10 episodi si intitola Orphan Black: Echoes, sarà ambientata nello stesso universo di quella originale e arriverà negli Stati Uniti su AMC+ e sulle altre reti di AMC Networks nel 2023.

I primi dettagli di Orphan Black: Echoes

Stando alle prime informazioni, Orphan Black: Echoes sarà ambientata in un prossimo futuro ed esplorerà a fondo la manipolazione scientifica dell'esistenza umana. Al centro della storia c'è un gruppo di donne che si insinuano le une nelle vite delle altre e intraprendono un viaggio emozionante svelando il mistero della loro identità e scoprendo una storia straziante di amore e tradimento. Anna Fishko (Frammenti di lei), sarà showrunner e produttrice esecutiva insieme a John Fawcett, co-creatore e regista della serie originale. David Fortier e Ivan Schneeberg, produttori esecutivi della casa di produzione Boat Rocker che avevano lavorato già alla serie originale, tornaneranno nello stesso ruolo. Tatiana Maslany, che per la/le sua/sue interpretazione/i ha vinto un Emmy come migliore attrice protagonista in una serie drammatica nel 2016, per il momento non sembra coinvolta in questo nuovo progetto.

Orphan Black: Echoes, a new series set in the world of #OrphanBlack, will premiere in 2023 on @AMCPlus. pic.twitter.com/GiUughS9cb — Orphan Black (@OrphanBlack) April 6, 2022

Le dichiarazioni

"Orphan Black è stata protagonista di un percorso straordinario su BBC America, attirando milioni di fan devoti e molto coinvolti, affascinati da una storia intelligente e avvincente e da una performance stellare e da Emmy come quella di Tatiana Maslany ", ha affermato Dan McDermott, presidente dell'intrattenimento di AMC Studios per AMC Networks , in una dichiarazione. "Non vediamo l'ora di immergerci di nuovo con Anna, John e i nostri partner di Boat Rocker e offrire una versione completamente nuova di questo mondo ricco che è degno del #CloneClub."

"Abbiamo iniziato il nostro viaggio nella tana del coniglio di Orphan Black quando Sarah Manning ha visto Beth Childs saltare inspiegabilmente davanti a un treno in arrivo. Da allora, un appassionato fandom si è unito a noi per un viaggio incredibilmente divertente", hanno aggiunto David Fortier e Ivan Schneeberg, co-presidenti esecutivi di Boat Rocker Media.

La showrunner Anna Fishko ha aggiunto: "Sono entusiasta di dar vita a questo nuovo capitolo del mondo di Orphan Black. Creare una storia che abbracci l'eredità della serie originale è stato così gratificante e sono entusiasta che il pubblico si imbarchi in un nuovo viaggio che esplori le grandi domande su ciò che ci rende ciò che siamo. Sono incredibilmente fortunata ad avere partner così solidali come Boat Rocker, John Fawcett e AMC, e non vedo l'ora di presentare al pubblico vecchio e a quello nuovo la prossima puntata di questa amata storia".

Negli Stati Uniti Orphan Black è andata in onda per cinque stagioni dal 2013 al 2017 su BBC America. In Italia è stata a lungo disponibile su Netflix ma attualmente tutte le stagioni sono disponibili in streaming su TIMvision.