Orgoglio e Pregiudizio: Svelati il cast al completo e la prima foto della serie Netflix

Netflix ci aggiorna sulla serie basata sul capolavoro di Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio: Rufus Sewell e Freya Mavor sono tra le nuove aggiunte al cast mentre le riprese sono ufficialmente iniziate.

Netflix ha finalmente svelato il cast al completo della miniserie basata sul celebre romanzo Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Le riprese dei 6 episodi sono ufficialmente iniziate nel Regno Unito e, per festeggiare l'inizio della produzione, il servizio ha diffuso anche una prima foto che ritrae la signora Bennet e le sue cinque figlie mentre camminano nella riconoscibile brughiera inglese.

Come sarà Orgoglio e pregiudizio di Netflix

La serie, descritta come un adattamento fedele dell'iconico romanzo del 1813, è sceneggiata dalla pluripremiata scrittrice Dolly Alderton e diretta da Euros Lyn (Heartstopper). Entrambi sono anche produttori esecutivi, insieme a Emma Corrin, protagonista nel ruolo di Elizabeth Bennet. Al suo fianco, l'attore di Slow Horses Jack Lowden interpreterà il tenebroso signor Darcy, mentre Olivia Colman, premio Oscar che abbiamo amato anche nel ruolo della regina Elisabetta in The Crown, vestirà i panni dell'esuberante signora Bennet.

Dietro le quinte, la produzione è affidata alla veterana Lisa Osborne, mentre Lookout Point guida il progetto insieme a Netflix. L’intenzione degli autori è quella di restituire la freschezza e la profondità del romanzo originale, mantenendo l'ironia di Austen e il romanticismo che ha reso Orgoglio e pregiudizio una pietra miliare della letteratura. Dolly Alderton ha dichiarato che lavorare su questa serie è stato un "privilegio generazionale" e ha definito il romanzo "il modello originale della commedia romantica".

Le nuove aggiunte al corposo cast

Tra le nuove aggiunte al cast spicca Rufus Sewell (The Diplomat), che darà volto al riservato signor Bennet. La sorella maggiore Jane sarà interpretata da Freya Mavor (Industry), mentre Rhea Norwood (Heartstopper) sarà la vivace Lydia. Nei ruoli di Kitty e Mary ci saranno invece due giovani attrici emergenti, Hollie Avery e Hopey Parish.

Passando ai comprimari maschili della storia, vedremo poi Jamie Demetriou nei panni del fastidiosamente buffo signor Collins, Daryl McCormack come l'affascinante signor Bingley e Louis Partridge nel ruolo dell'enigmatico e seducente signor Wickham. Siena Kelly sarà Caroline Bingley, mentre Fiona Shaw (Killing Eve) interpreterà la temibile Lady Catherine de Bourgh. E ancora: Anjana Vasan e Sebastian Armesto saranno i coniugi Gardiner, Rosie Cavaliero interpreterà Lady Lucas, mentre Saffron Coomber e James Dryden saranno la signora e il signor Hurst. Altri nomi del cast sono Justin Edwards, James Northcote, Eloise Webb e Isabella Sermon che sarà la giovane Georgiana Darcy.

Quando uscirà su Netflix?

Non è ancora stata annunciata una data di uscita su Netflix ma, con la produzione in corso, l'attesa potrebbe essere relativamente breve.