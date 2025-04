Orgoglio e pregiudizio: Emma Corrin e Olivia Colman affiancheranno Jack Lowden nella serie Netflix

News Serie TV

Ora è ufficiale: Netflix ha ordinato una miniserie che adatterà il celebre romanzo Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Emma Corrin, Jack Lowden e Olivia Colman saranno i protagonisti: i primi dettagli.

Per la serie "casting da urlo", Netflix ha riunito tre strepitosi attori per portare in tv uno dei romanzi più famosi di sempre, Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Il servizio di video in streaming non solo ha confermato la notizia (che circolava da qualche giorno) del coinvolgimento dell'attore di Slow Horses Jack Lowden nei panni di Mr. Darcy, ma ha anche di fatto ufficializzato l'ordine della miniserie in 6 episodi svelando anche le altre due protagoniste: Emma Corrin e Olivia Colman che tornano a lavorare insieme dopo The Crown e qui interpreteranno rispettivamente Elizabeth Bennet e la signora Bennet.

Orgoglio e pregiudizio: I dettagli della miniserie Netflix

La notizia dello sviluppo di una nuova serie targata Netflix e basata sul capolavoro di Jane Austen risale allo scorso ottobre. Il nuovo adattamento arriva dopo le diverse trasposizioni del passato, tra cui quella con Keira Knightley e Matthew Macfadyen del 2005, o la miniserie targata BBC con Colin Firth e Jennifer Ehle protagonisti. La storia è nota: Elizabeth Bennet e Fitzwilliam Darcy si innamorano nell'Inghilterra di fine Settecento, ma prima devono superare un'antipatia reciproca e una serie di ostacoli, come i pregiudizi di lui e l'orgoglio di lei. La nuova miniserie è descritta come un "adattamento fedele e classico" del romanzo di Austen. Euros Lyn (Heartstopper, Doctor Who) sarà il regista e la produzione della serie inizierà nel Regno Unito entro la fine dell'anno. Ha scritto le sceneggiature l'apprezzata scrittrice e sceneggiatrice britannica Dolly Alderton (già autrice del libro di successo Tutto quello che so sull'amore). Alla produzione, invece, c'è Lookout Point, la stessa società di produzione di Gentleman Jack.

Le dichiarazioni

"Una volta sola per generazione, un gruppo di persone ha la possibilità di raccontare di nuovo questa meravigliosa storia e mi sento molto fortunata di poterne far parte", ha dichiarato Alderton tramite un comunicato. "Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen è un modello per la commedia romantica: è stato un piacere approfondirne le pagine per trovare modi familiari e nuovi di dare vita a questo amato libro. Con Euros Lyn alla regia del nostro cast stellare, sono entusiasta di riproporre questi personaggi esilaranti e complessi a coloro che considerano Orgoglio e pregiudizio il loro libro preferito, e a coloro che devono ancora incontrare la loro Lizzie e il signor Darcy".

Corrin ha aggiunto: "Interpretare Elizabeth Bennet è un'opportunità irripetibile. Poter dare vita a questo personaggio iconico, insieme a Olivia e Jack, con le sceneggiature fenomenali di Dolly, è davvero un grandissimo onore. Non vedo l'ora che una nuova generazione si innamori di nuovo di questa storia".