Orange Is the New Black, ultima stagione dal 26 luglio: Il video dell'annuncio

Il momento degli addii si avvicina per Orange Is the New Black. Netflix annuncia con un video musicale che la settima e ultima stagione del fortunato dramedy carcerario di Jenji Kohan sarà disponibile in streaming dal 26 luglio.

"Per sei stagioni indimenticabili, Orange Is the New Black ha affrontato senza timore alcune delle tematiche umane più rilevanti e difficili del nostro tempo", si legge nel comunicato che accompagna l'annuncio. "Nella stagione finale, le detenute di Litchfield devono scendere a patti con una difficile verità: la prigione le ha cambiate per sempre. Piper affronta a fatica la vita all'esterno della prigione, mentre nel carcere di massima sicurezza la quotidianità va avanti senza di lei, ingiusta e corrotta come sempre. L'amicizia tra Taystee e Cindy è ancora appesa a un filo, Gloria e lo staff della sua cucina devono affrontare il nuovo regime di Polycon, la condanna all'ergastolo di Taystee incombe e le altre detenute inseguono la droga o i propri sogni, cimentandosi con la realtà del loro posto nel mondo".