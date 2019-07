Orange is the New Black: Il lungo video d'addio delle protagoniste

News Serie TV

Netflix ha condiviso un video per riassumere il capitolo finale della storia.

La fine di una serie tv è sempre un momento triste, soprattutto quando ha accompagnato per tanti anni le vite di migliaia di persone in tutto il mondo. Per cui, per celebrare al meglio la conclusione di Orange Is the New Black dopo sette stagioni, Netflix ha condiviso un video in cui le protagoniste e le creatrici della serie riassumono i momenti salienti di questi ultimi sei anni nel carcere di Litchfield, per salutare tutti i loro affezionati fan.

Nel documentario di 19 minuti che trovate qui di seguito, il cast commenta le registrazioni dei primi casting e le scene più commoventi di OITNB, raccontando aneddoti, storie e ricordi delle giornate passate insieme.

"All'inizio quando Netflix ci ha detto 'pubblicheremo un'intera stagione online', a noi non interessava dove fosse. Ci davano l'intero budget, non bisogna aspettare l'episodio pilota, per cui ci andava bene tutto", ha spiegato Jenji Kohan. "Netflix era una nuova identità. Molti degli attori della serie pensavano: 'stiamo per fare una webserie. Chi la vedrà? Come faranno a trovarla?'".

"Orange ha dato una voce a queste persone", ha aggiunto Laura Prepon: "ed è bellissimo aver fatto parte di questo progetto".