Orange is the New Black: I volti delle fan nella sigla della serie

"L'inno di un movimento che non smetterà di esistere", ha scritto Netflix.

"Orange Is the New Black non conosce fine, perché continua con voi", si legge nel video che Netflix ha condiviso nelle scorse ore su YouTube: un rifacimento della sigla in cui, al posto delle facce delle protagoniste della serie, ci sono i volti delle fan più affezionate".

"OITNB è una serie che ha toccato tante persone e dopo sette stagioni è arrivata alla fine", ha scritto lo staff del servizio di streaming on demand. "La sua sigla è diventata l'inno di un movimento che non smetterà di esistere". Per far sì che l'amato drama lasciasse un segno ancora più indelebile, le produttrici e la creatrice hanno lanciato un'iniziativa in onore del personaggio interpretato da Samira Wiley, il Poussey Washington Fund.

"Abbiamo visto quanto OITNB abbia avuto un impatto sulle persone di tutto il mondo", ha commentato Samira Wiley nel video che annuncia l'iniziativa: "Siamo onorate di aver potuto raccontare le storie di questi personaggi, perché abbiamo capito fin da subito che il sistema giudiziario penalizza le donne, sia dentro che fuori di prigione". "Con il Poussey Washinton Fund", ha aggiunto l'ideatrice della serie Jenji Kohan in un comunicato stampa, "i nostri personaggi possono continuare a vivere e ad essere d'ispirazione anche dopo la fine della serie. Taystee ha individuato un modo per aiutare le sue compagne carcerate, per cui ci è sembrato giusto lanciare la stessa iniziativa nel mondo reale".

"Due delle organizzazioni scelte lavorano sulla detenzione degli immigrati, mentre le altre sei sono state create appositamente per aiutare le donne nel sistema penale", ha aggiunto Piper Kerman, l'autrice della biografia che ha ispirato la serie. "Molte di esse sono dirette proprio da ex carcerate, cosa molto importante per noi. Questi programmi dovrebbero essere istituiti in ogni stato del nostro Paese. Spero che i fan possano incanalare il loro entusiasmo sul fondo, perché al momento sono poche le vie per aiutare le donne nel sistema di giustizia penale e c'è bisogno di tutto il supporto possibile. Il Poussey Washington Fund potrebbe davvero aiutare queste organizzazioni a trasformarsi".

Se volete dare il vostro contributo all'encomiabile causa, potete recarvi al link crowdrise.com/pwf.