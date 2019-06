Orange Is the New Black 7: L'emozionante trailer ufficiale della stagione conclusiva

News Serie TV

Gli ultimi 13 episodi della serie tv in streaming su Netflix dal 26 luglio.

"Un colore ci ha fatto incontrare. Un colore ha ispirato il cambiamento. Un colore ha dato vita a un movimento. Un colore ci ha dato speranza". Con queste parole le protagoniste della serie di successo Orange Is the New Black introduco l'ultimo atto della loro storia appassionante e divertente nel trailer ufficiale della settima stagione, disponibile in streaming dal 26 luglio.

Definiti "l'epica conclusione della serie che ha cambiato tutto", perché una delle prime proposte da un servizio che con essa e diverse altre ha stravolto il panorama televisivo mondiale, gli ultimi 13 episodi di OITNB seguono le detenute di Litchfield tirare le somme su come il carcere le abbia cambiate per sempre. Piper (Taylor Schilling) affronta la vita al di fuori delle sbarre, mentre quella delle sue ex compagne di detenzione - corrotta e ingiusta come sempre - continua senza di lei. Mentre l'amicizia di Taystee (Danielle Brooks) con Cindy (Adrienne C. Moore) è ancora in bilico, e sulla prima incombe la condanna all'ergastolo, Gloria (Selenis Leyva) e il suo staff della cucina devono affrontare il nuovo regime di PolyCon. Intanto, le altre inseguono ancora le droghe o i propri sogni, affrontando la realtà del loro posto nel mondo.

Netflix ha annunciato la conclusione di Orange Is the New Black lo scorso ottobre. In quell'occasione, l'ideatrice Jenji Kohan dichiarò: "Dopo sette stagioni, è tempo di uscire di prigione. Tutte le ragazzacce di Litchfield e l'incredibile staff con cui abbiamo lavorato mi mancheranno. Il mio cuore è arancione ma... sfuma al nero". Un mese più tardi, Lionsgate Television, lo studio dietro la serie, ha rivelato l'esistenza di conversazioni su un possibile sequel. Un confronto che al momento non sembra aver portato a nulla di concreto.