Orange Is the New Black 7: Jenji Kohan aveva pensato ad un altro finale 

News Serie TV

La creatrice della serie aveva in mente una conclusione diversa per Piper Chapman.

La settima stagione di Orange Is the New Black è da poco approdata su Netflix e Infinity, e mentre i fan di tutto il mondo stanno divorando gli ultimi episodi che li separano dal definitivo saluto alle loro amate protagoniste, la creatrice Jenji Kohan ha fatto sapere che la serie avrebbe dovuto avere un finale diverso.

In un'intervista con Vanity Fair, la showrunner ha rivelato che la sua idea iniziale era di concludere la storia con un metaracconto, secondo il quale Piper Chapman (Taylor Schilling) sarebbe andata a proporre ad un famoso canale televisivo un soggetto basato sulla sua esperienza in carcere. Un po' come avvenuto nella realtà, insomma, dato che la serie è tratta dalla biografia di Piper Kerman, Orange is the New Black: My Year in a Women's Prison.

"Quando ho detto a mio figlio di tredici anni che l'avrei conclusa così, mi ha detto: 'no mamma, non puoi!'", ha raccontato Jenji Kohan. "Non sarebbe stato in linea con la storia di umiltà che volevamo raccontare", ha aggiunto ridendo Tara Herrmann, la produttrice esecutiva.

Alla fine, oltre ad aver regalato un finale soddisfacente per i tanti telespettatori della sua creazione, Kohan spera che "questi personaggi possano continuare ad esistere in una specie di universo parallelo". "A noi mancherà questa possibilità di generare empatia e di raggiungere tanta gente che non avrebbe mai pensato di passare del tempo con persone simili, se non fosse stato per questa serie".