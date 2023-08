Only Murders in the Building, Selena Gomez viola le regole dello sciopero

News Serie TV

Selena Gomez è stata attaccata per aver violato le regole dello sciopero SAG-Aftra, postando su Instagram un video su Only Murders in the Building, la cui terza stagione è da poco sbarcata su Disney+.

L'8 agosto è partita su Disney+ (negli States su Hulu) la terza stagione di Only Murders in the Building, la commedia giallo-rosa interpretata da Steve Martin (anche co-ideatore), Martin Short e Selena Gomez, negli ultimi giorni al centro di alcune polemiche social, legate alle regole dello sciopero in corso degli attori. Ma cos'è successo esattamente alla cantante e attrice?

Selena Gomez pubblicizza Only Murders in the Building, non rispetta lo sciopero