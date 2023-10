Only Murders in the Building rinnovata per una quarta stagione

News Serie TV

Charles, Oliver e Mabel torneranno per una nuova indagine all'Arconia: Hulu ha rinnovato l'acclamata comedy con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez per una quarta stagione.

È appena calato il sipario sulla terza stagione di Only Murders in the Building ma Hulu ci avvisa che il viaggio del trio di investigatori amatoriali Charles, Oliver e Mabel (Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) "è ancora lontano dalla fine". La comedy gialla, in Italia disponibile in streaming su Disney+, è stata appena rinnovata per una quarta stagione. Non poteva essere altrimenti, visti i numeri soddisfacenti (Hulu fa sapere che la terza stagione, arrivata in streaming lo scorso 8 agosto, ha raggiunto il maggior numero di visualizzazioni di qualsiasi serie originale sul servizio nel 2023).

Only Murders in the Building 4 riparte da una nuova indagine

Non faremo spoiler, visto che il finale della terza stagione di Only Murders in the Building è disponibile solo da poche ore su Disney+. Nella terza stagione Charles, Oliver e Mabel hanno indagato su sull'omicidio della star del cinema Ben Glenroy (Paul Rudd) il cui debutto a Broadway viene interrotto da una morte prematura. Aiutato dalla co-protagonista Loretta Durkin (la super guest star Meryl Streep), il trio si è imbarcato nel caso più difficile di sempre, mentre il regista Oliver ha tentato disperatamente di salvare il suo spettacolo.

Only Murders in the Building is returning for Season 4! The trio's journey is far from over. #OMITB pic.twitter.com/Xv2BxdCWfR — Hulu (@hulu) October 3, 2023

Per chi ancora non la conoscesse, Only Murders in the Building racconta le vicende degli appassionati di true crime Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) e Mabel Mora (Selena Gomez) che iniziano a indagare su una serie di omicidi che hanno luogo nel loro lussuoso palazzo nell'Upper West Side. Il finale del terzo ciclo ha rivelato tutta la verità sull'identità dell'assassino di Ben e ha posto le basi per la quarta stagione introducendo, come da tradizione, un nuovo omicidio. Ma per il momento lasciamo a voi il piacere di scoprire dove ha portato questa terza stagione schiacciando il tasto play su Disney+.