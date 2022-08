Only Murders in the Building: Paul Rudd nel cast della terza stagione

News Serie TV

L'attore, visto a sorpresa nel finale della seconda stagione, tornerà nel prossimo ciclo di episodi della mistery comedy.

Paul Rudd è ufficialmente un nuovo volto di Only Murders in the Building. Dopo la messa in onda del finale della seconda stagione (in Italia disponibile in streaming su Disney+) in cui l'attore è apparso a sorpresa, il co-creatore della serie John Hoffman ha fatto sapere che tornerà nella terza. Se non avete ancora visto l'episodio, vi consigliamo di non proseguire con la lettura visto che seguiranno spoiler.

Only Murders in the Building: Chi interpreta Paul Rudd

Nell'episodio 10 della stagione 2 di Only Murders in the Building abbiamo conosciuto Ben Glenroy (Paul Rudd), attore protagonista dello spettacolo di Broadway di Oliver (Martin Short). Tuttavia, lo abbiamo visto vivo per pochissimo, visto che - proprio mentre il sipario si stava alzando - è morto sul palco all'improvviso. Solo pochi secondi prima aveva avuto una discussione con Charles (Steve Martin), interazione che sarebbe stata intenzionalmente vaga (come ha spiegato John Hoffman a Deadline). Questo colpo di scena, in effetti, ha aperto ufficialmente la strada alla terza stagione della serie, già confermata da tempo.

Come è stato coinvolto Paul Rudd

Hoffman ha raccontato come Rudd è stato coinvolto nella serie e dato qualche anticipazione sul prossimo ciclo di episodi. “Siamo tutti suoi fan. Ma anche Paul ha una relazione piuttosto stretta con Martin Short e ha anche girato un film con Selena Gomez, e lei lo adora. Ma la cosa più curiosa è che Paul venera Steve Martin sin da quando era un bambino, quindi tutte queste cose hanno contribuito", ha spiegato il co-showrunner. “Stavamo pensando 'quale grande star del cinema sarebbe disponibile per questi cinque minuti nel nostro finale di stagione? Ma soprattutto, quando arriveremo alle riprese della terza stagione, tra molti, molti mesi, sarebbe disponibile?' Ci serviva una star che potesse dedicarci più tempo, Dio, amo Paul Rudd perché ha subito detto di sì”.

Le anticipazioni della terza stagione

Hoffman ha poi ricordato che gli eventi sul palco negli ultimi minuti della seconda stagione di Only Murders in the Building si svolgono dopo un salto temporale di un anno. Così, mentre le prime due stagioni sono state "sorelle", la terza sarà qualcosa a sé. "Ci sembrava giusto dare ai personaggi un po' di respiro, così possiamo ritrovarli e scoprire cos'è successo in quell'anno. Per poi immergerci in un nuovo gruppo di persone che hanno a che fare con il teatro e il lavoro di Oliver. Era una direzione molto interessante da prendere", ha aggiunto lo sceneggiatore. Ma qual è il rapporto che lega Ben e Charles? Questo sarà uno dei misteri più interessanti della terza stagione. "Ci sono frasi che vengono pronunciate da Charles come 'So cosa hai fatto' e 'Stai lontano da lei'. Tutti questi sono indizi su dove andremo a parare la prossima stagione. Se c'è una cosa a cui fare attenzione è l'identità di questa 'lei'", ha concluso Hoffman.