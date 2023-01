Only Murders in the Building: Meryl Streep nel cast della terza stagione!

News Serie TV

Le riprese dei nuovi episodi della mistery comedy, in Italia disponibile su Disney+, sono appena iniziate: ecco il video di Selena Gomez dal set.

L'Arconia avrà una nuova inquilina nella terza stagione di Only Murders in the Building, precisamente un'inquilina da Oscar. Dopo aver accolto numerose guest star prestigiose nelle sue prime due stagioni, l'acclamata mistery comedy - in Italia disponibile su Disney+ - si prepara ad ospitare la star delle star Meryl Streep. Lo hanno annunciato ai fan i protagonisti della serie Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, appena tornati sul set per iniziare le riprese dei nuovi episodi.

Only Murders in the Building 3: Iniziate le riprese, con Meryl Streep nel cast

In un video pubblicato su Instagram e TikTok da Selena Gomez, l'attrice ha salutato i fan mostrandosi insieme ai suoi colleghi e ad altri volti noti della seconda stagione come Andrea Martin (che ha interpretato la ex truccatrice di Charles in Brazzos) e Paul Rudd, apparso nel finale della stagione 2 nei panni dell'attore Ben Glenroy, morto in scena proprio negli ultimi minuti dell'episodio e generando così il cliffhanger che ci porterà dritti dritti verso il mistero della terza stagione. Poi, verso la fine del video, è apparsa Meryl Streep che ha offerto un cuscino a Steve Martin lasciando a bocca aperta Selena Gomez. Successivamente, anche Martin ha pubblicato su Twitter il selfie che vedete qui sotto.

The filming of Season 3 of “Only Murders in the Building” has begun! A cast to dream of. pic.twitter.com/mvMkJknoEk — Steve Martin (@SteveMartinToGo) January 17, 2023

Dove eravamo rimasti? Meryl Streep interpreterà "lei"?

Naturalmente tutto tace sul ruolo affidato alla regina di Hollywood Meryl Streep. Ma qualche ipotesi possiamo azzardarla. Ricorderete, infatti, che nel finale della stagione 2 dietro le quinte Charles ammonisce Ben (Paul Rudd) dicendogli frasi come 'So cosa hai fatto' e 'Stai lontano da lei', solo pochi minuti prima di trovarlo morto. Che questa "lei" sia proprio il personaggio di Streep? "Mi piacerebbe davvero dirvelo. Ma mi piace anche che questa domanda venga posta nella mente degli spettatori tra la seconda e la terza stagione. Direi solo questo: è sicuramente una domanda che ci siamo posti e siamo balzati in avanti con una risposta molto precisa", aveva anticipato a TVLine il creatore della serie John Hoffman parlando dell'identità di questa "lei".

Non ci resta che pazientare e aspettare nuove anticipazioni dal set, visto che le riprese dei nuovi episodi di Only Murders in the Building sono appena iniziate.