Only Murders in the Building 3 quando esce? Finalmente lo sappiamo

Disney+ ha ufficializzato la data di uscita della terza stagione dell'acclamata mistery comedy con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez.

Se vi mancano i misteri dell'Arconia, non dovrete aspettare molto prima di tornare a indagare insieme a Charles, Oliver e Mabel. Disney+, durante un evento degli Upfront, ha ufficializzato la data di uscita della terza stagione di Only Murders in the Building che, come lo scorso anno, ci terrà compagnia nelle afose giornate estive. L'appuntamento con i nuovi episodi dell'acclamata mistery comedy è per l'8 agosto.

Only Murders in the Building: Il mistero della terza stagione

Il finale della seconda stagione ha introdotto il nuovo mistero che ci terrà incollati allo schermo nei prossimi episodi. Abbiamo conosciuto Ben Glenroy (Paul Rudd, che tornerà evidentemente nei flashback), attore protagonista dello spettacolo di Broadway di Oliver. Tuttavia, lo abbiamo visto vivo per pochissimo, visto che - proprio mentre il sipario si stava alzando - è morto sul palco all'improvviso. Solo pochi secondi prima aveva avuto una discussione con Charles (Steve Martin) che gli aveva detto di "stare lontano da lei". Ma chi è questa lei? È una domanda a cui il co-creatore John Hoffmann ha promesso che risponderà, ma bisogna avere pazienza.

Il cast stellare

Come se il cast di Only Murders in the Building non fosse già di altissimo livello, la terza stagione coinvolgerà altre prestigiose guest star che affiancheranno i protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. Ci saranno, tra gli altri, il già citato Paul Rudd, Jesse Williams (Grey's Anatomy) e Ashley Park (Emily in Paris). C'è molta attesa, tuttavia, soprattutto per Meryl Streep a cui è stato destinato un ruolo chiave che si preannuncia anche molto divertente. Stando alle prime anticipazioni, interpreterà un'attrice di teatro di nome Loretta. Qui sotto la vedete il primo teaser trailer della terza stagione diffuso qualche tempo fa.