Only Murders in the Building 3: La trama ufficiale e le nuove foto con una raggiante Meryl Streep

La mistery comedy con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez torna con la terza stagione l'8 agosto in streaming su Disney+.

Lo sciopero degli attori non ha effetto su Only Murders in the Building che tornerà, come previsto, il prossimo 8 agosto in streaming su Disney+ in contemporanea con il servizio americano Hulu. L'attesa cresce visto che sono state appena diffuse nuove foto tratte dai primi due episodi ed è stata svelata la trama ufficiale della terza stagione. Nelle immagini spiccano alcune delle guest star che vedremo all'opera tra cui, la più attesa, Meryl Streep.

Only Murders in the Building 3: La trama ufficiale della terza stagione

La trama ufficiale della terza stagione di Only Murders in the Building, condivisa da Hulu e Disney+, recita:

La terza stagione vede Charles, Oliver e Mabel (interpretati da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) che indagano su un omicidio dietro le quinte di uno spettacolo di Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) è una star del cinema d'azione di Hollywood il cui debutto a Broadway è interrotto dalla sua prematura scomparsa. Aiutato dalla co-protagonista Loretta Durkin (Meryl Streep), il nostro trio tenta di risolvere il caso più difficile, il tutto mentre il regista Oliver cerca disperatamente di salvare il suo spettacolo. Su il sipario!

Ricorderete, infatti, che il finale della seconda stagione aveva anticipato il mistero su cui si concentrerà la nuova stagione quando il personaggio di Paul Rudd era morto misteriosamente sul palco di Broadway pochi minuti dopo un'accesa discussione con Charles.

Le sinossi dei primi due episodi

Il primo episodio della stagione 3, intitolato in originale The Show Must..., ripartirà esattamente da quel momento e poi farà un salto indietro nel tempo ai primi giorni in cui Oliver stava mettendo insieme il cast del suo spettacolo. "Dopo la morte di Ben Glenroy, Charles, Oliver e Mabel mettono insieme i pezzi ripensando ai primi giorni e sospettando del cast e della troupe per capire se qualcuno ha giocato sporco", recita la sinossi.

Nel secondo episodio, intitolato The Beat Goes On, "Mabel, Oliver e Charles parteicipano al funerale di Ben dove ci sono anche tanti fan e persone con secondi fini. Subito dopo il momento di lutto, Oliver lavora duro per non far fallire il suo spettacolo di Broadway, già traballante".

Il cast e i nuovi personaggi

Nelle foto diamo uno sguardo al personaggio di Meryl Streep, Loretta. Loretta è una veterana e apprezzata attrice di teatro che, come tutti, rimane sconvolta quando scopre della morte di Ben e decide di collaborare con i tre podcaster Charles, Oliver e Mabel per scoprire tutta la verità sull'omicidio.

Si scorge, inoltre Jesse Williams (Grey's Anatomy) nei panni di Tobert, un documentarista che si appassiona al caso su cui lavora il trio di investigatori amatoriali e decide di documentare tutto. Altri nuovi attori ricorrenti saranno Linda Emond nei panni di Donna, Wesley Taylor in quelli di Cliff; interpreteranno altri tre attori dello spettacolo di Oliver anche Don Darryl Rivera nel ruolo di Bobo, Gerald Caesar nei panni di Ty e la star di Emily in Paris Ashley Park nei panni della sensibile Kimber. Promosso da ricorrente a membro regolare del cast Michael Cyril Creighton che interpreta Howard Morris, l'inquilino dell'Arconia che ama più i gatti che le persone.