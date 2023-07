News Serie TV

Only Murders in the Building 3: Il palcoscenico è la scena del crimine nel trailer ufficiale della nuova stagione

di Carolina Mautone 26 luglio 2023 9

La mistery comedy torna con la terza stagione e con una lunga lista di guest star l'8 agosto in streaming su Disney+. Ecco il trailer ufficiale in italiano di Only Murders in the Building 3.