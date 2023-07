Only Murders in the Building 3: Il mistero si sposta a Broadway nel poster ufficiale della nuova stagione

News Serie TV

La serie con Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin torna con la terza stagione in streaming su Disney dall'8 agosto.

Il nostro trio di investigatori amatoriali preferito avrà nuovo succoso materiale per il proprio podcast nella terza stagione di Only Murders in The Building. In attesa del trailer ufficiale, Hulu ha diffuso il primo poster ufficiale del nuovo capitolo della mistery comedy, in Italia in arrivo in streaming su Disney+ il prossimo 8 agosto. Guardate Mabel, Oliver e Charles (Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin) sotto i riflettori, visto che il mistero, nei nuovi episodi, si sposta dall'Arconia a Broadway.

Only Murders in the Building: La trama della terza stagione

La terza stagione di Only Murders in the Building ripartirà dal mistero introdotto nel finale della seconda stagione quando avevamo conosciuto Ben Glenroy (Paul Rudd), l'attore protagonista di uno spettacolo di Broadway morto all'improvviso sul palco, pochi minuti dopo un'accesa discussione con Charles (Steve Martin). Quest'ultimo gli aveva detto di "stare lontano da lei". Andando a ritroso, i nuovi episodi ci faranno capire chi è questa "lei" e chi è il responsabile della misteriosa morte di Ben.

Il cast e la partecipazione straordinaria di Meryl Streep

Ambientata sulla scena e dietro le quinte di uno scintillante spettacolo di Broadway diretto proprio da Oliver (la tag line del poster recita "un omicidio può essere un vero capolavoro"), la terza stagione ci farà divertire anche grazie alla presenza di numerose guest star tra cui la divina Meryl Streep, nei panni di un'attrice di nome Loretta. Ci saranno, oltre al citato Paul Rudd, anche Jesse Williams (Grey's Anatomy) e Ashley Park (Emily in Paris). Assenza giustificata, perché l'attore era impegnato su un altro set, sarà quella di Nathan Lane, l'intrprete del ricco inquilino dell'Arconia Teddy Dimas.