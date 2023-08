Only Murders in The Building 3: Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta nella nuova stagione

News Serie TV

Il trio di investigatori più impertinente della tv, composto da Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin, torna dall'8 agosto su Disney+: nei nuovi episodi uno show di Broadway, un omicidio da risolvere e una pioggia di guest star.

Only Murders in the Building è la prova che è proprio vero che squadra che vince non si cambia. La mistery comedy creata da Steve Martin e John Hoffman, che torna con la terza stagione dall'8 agosto con i primi due episodi su Disney+, riesce a rinnovarsi pur rimanendo fedele al suo format. I nuovi episodi ci regalano la suspense, la commedia e le interpretazioni impeccabili a cui questa serie ci ha abituati confermandone l'assoluta originalità. Ma vi ricordate dove eravamo rimasti e come era finita la seconda stagione? Facciamo un recap per arrivare preparati alla terza che, con una storia intrigante e guest star che fanno sognare, promette già di tenerci incollati allo schermo.



Only Murders in The Building: Come era finita la seconda stagione

Only Murders in The Building segue i tre inquilini di un signorile palazzo dell'Upper West Side - Charles (Steve Martin) un attore dimenticato, Oliver (Martin Short) un regista teatrale caduto in disgrazia e Mabel (Selena Gomez), una quasi trentenne senza idee su cosa fare nella vita - che condividono un'ossessione per il true crime e decidono di dar vita a un podcast per smascherare gli assassini, prima di Tim Kono e poi dell'amministratrice dell'Arconia Bunny Folger.

Una volta risolto il caso che li aveva tenuti occupati durante la seconda stagione - l'omicidio di Bunny - Charles, Oliver e Mabel hanno chiuso il loro podcast decidendo di guardare avanti. Ma un flashforward nell'episodio finale li ha messi davanti a un nuovo omicidio: Ben Glenroy (Paul Rudd), il protagonista dello spettacolo teatrale diretto da Oliver, collassa misteriosamente sul palco. Solo pochi minuti prima, Ben aveva avuto un'accesa discussione con Charles, quando quest'ultimo gli aveva detto di "stare lontano da lei". Chi sarà questa lei e chi è il responsabile della misteriosa morte di Ben?

Only Murders in The Building 3: La trama della terza stagione

Nella terza stagione i tre protagonisti non potranno fare a meno di indagare sulla morte di Ben, una star del cinema d'azione di Hollywood il cui debutto a Broadway è interrotto dalla sua prematura scomparsa. Non tutto, però, è come sembra e qualche colpo di scena rende l'indagine ancora più difficile. Tutti i membri del cast dello show, inclusa la co-protagonista Loretta (Meryl Streep), sono sospettati e tutti hanno un motivo per odiare il pieno di sé Ben: chi è l'assassino? Il nostro trio indaga mentre Oliver cerca disperatamente di salvare il suo spettacolo trasformandolo in un travolgente musical, per non ripetere il flop clamoroso del suo precedente lavoro 15 anni prima.

Da Meryl Streep a Paul Rudd: I nuovi personaggi

Il valore aggiunto di questa terza stagione di Only Murders in the Building è il lungo elenco di guest star che impreziosisce la storia. La stella più brillante, non ce ne vorranno gli altri, rimane Meryl Streep. L'attrice premio Oscar interpreta Loretta Durkin, un'attrice un po' svampita che ha ha studiato tutta la vita in attesa della grande occasione. Solo Oliver riesce a scovare il suo talento e le affida un ruolo chiave nel suo spettacolo teatrale: ma quali segreti nasconderà? Streep - ve lo anticipiamo - è strabiliante in questo ruolo e ci fa ricordare la sua incredibile interpretazione in Mamma Mia!.

Paul Rudd dà il meglio di sé nel ruolo di Ben Glenroy, un attore che si è fatto le ossa con i film d'azione vecchia scuola e che ora vuole conquistare anche Broadway ingaggiando persino un documentartista, Tobert interpretato dall'ex star di Grey's Anatomy Jesse Williams, per documentare il suo debutto sul palcoscenico. Peccato che la sua presunzione e la sua esuberanza gli costeranno la vita.

Altri nuovi attori ricorrenti sono Linda Emond nei panni di Donna e Wesley Taylor in quelli di Cliff, mamma e figlio che lavorano come produttori (poco convinti) allo spettacolo di Oliver; interpretano altri tre attori dello spettacolo anche Don Darryl Rivera nel ruolo di Bobo, Gerald Caesar nei panni di Ty e la star di Emily in Paris Ashley Park nei panni della sensibile e malata di TikTok Kimber. Promosso da ricorrente a membro regolare del cast Michael Cyril Creighton che interpreta Howard Morris, l'inquilino dell'Arconia che ama più i gatti che le persone e che ora viene assunto da Oliver come suo assistente.

Only Murders in the Building 3 debutta l'8 agosto solo su Disney+ con i primi due episodi e poi prosegue con un nuovo episodio a settimana ogni venerdì.