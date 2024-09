OneChicago: Il trailer delle prossime stagioni di Fire, P.D. e Med, tra nuovi personaggi e tensioni

News Serie TV

Le nuove stagioni delle tre serie tv di successo andranno in onda negli USA dal 25 settembre.

Una nuova stagione di storie sta per prendere il via per le serie del franchise #OneChicago. Sull'americana NBC il debutto è fissato per fine mese, il 25 settembre, ma i fan possono ingannare l'attesa gustandosi questo trailer diffuso dalla rete, il quale ci consente anche di dare uno sguardo in anteprima ad alcuni nuovi personaggi, quelli di Chicago Fire e Chicago Med in particolare, nonché alle dinamiche che porteranno con loro.

Promo Autunno 2024: Chicago Med, Chicago Fire, Chicago P.D: Video Promo Autunno 2024 - HD

#OneChicago: Nuovi arrivi in Fire, P.D. e Med

Come sappiamo dalle notizie precedenti, la stagione 13 di Chicago Fire introdurrà la star de Il matrimonio del mio migliore amico Dermot Mulroney nei panni del nuovo comandante della Caserma 51, Dom Pascal, che sostituisce l'amato Wallace Boden di Eamonn Walker. Sebbene sia un uomo allegro, che lavora bene sotto pressione, Pascal ha uno stile al comando diverso da quello di Boden, e questo porterà un po' di dramma alla 51. "Ci saranno cambiamenti", lo sentiamo dire nel trailer. E dopo averlo osservato con sospetto, Severide (Taylor Kinney) ammette: "C'è qualcosa nel nuovo capo che è un po' strano".

I fotogrammi della stagione 10 di Chicago Med ci mostrano invece Sarah Ramos (Parenthood) nei panni della Dott.ssa Caitlin Lenox, una giovane donna piuttosto determinata. Dopo che Goodwin (S. Epatha Merkerson) afferma che l'ospedale ha bisogno di ripensare il modo in cui funziona il pronto soccorso, la nuova arrivata prende il comando, attirando l'attenzione del Dott. Acher (Steven Weber) - e non in senso positivo. "Quanti anni hai?" le chiede, e dalla sua risposta intuiamo che Lenox non è il tipo di persona che si fa mettere i piedi in testa.

Questi non sono gli unici nuovi personaggi in arrivo. KaDee Strickland (Private Practice) si è unita anch'essa al cast di Chicago Fire con il ruolo di Monica Pascal, la moglie dalla quale Dom si è separato. Chicago Med introdurrà anche Darren Barnet (Non ho mai...) con il ruolo del Dott. John Frost, uno specializzando di pediatria che nasconde un segreto. Nella stagione 12 di Chicago P.D., invece, faremo la conoscenza di Kiana Cook, un'agente di pattuglia interpretata da Toya Turner (New Amsterdam) che ama l'adrenalina del lavoro e la sua posta in gioco e che non batte ciglio di fronte al caos. Inoltre, Shawn Hatosy (Animal Kingdom) sarà il vice capo Charlie Reid, un uomo "che vede molto di se stesso in Voight e che si identifica parecchio in lui e nella sua filosofia come agente di polizia".